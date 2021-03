Politici spelen kwartet met jongeren in TivoliVredenburg

Utrecht - “Pogingen om politiek en jongeren bij elkaar te betrekken verlopen al jaren moeizaam. Eén van de oorzaken hiervan is dat jongeren zich niet voldoende gehoord voelen door Nederlandse politici. Want, laten we eerlijk zijn: het grootste deel van de Tweede Kamer is zijn/haar tienerfase al jaren geleden ontstegen en lijkt niet altijd even goed te weten wat er onder jongeren speelt. Vier Utrechtse jongeren van jongerenorganisatie STAD hebben een creatieve oplossing bedacht, waarmee ze politiek juist betrekken bij het leven van jongeren. Deze oplossing komt in de vorm van Quarterlife Quartets: een zelfgemaakt kwartetspel.”

Zowel politici als jongeren willen echt wel met elkaar in gesprek, alleen de gesprekken zijn vaak ‘gemaakt’, zo vinden Sam, Libra Kiran en Carmen. “Ze gaan over onderwerpen die politici bezig houden, zijn bovendien vaak politiek correct en zouden veel meer over échte onderwerpen moeten gaan, die jongeren écht bezig houden.” In de bestaande formats leggen jongeren het verbaal vaak af tegen politici of gaan ze gewenste antwoorden geven. Tot slot geven de jongeren die aan dat soort georganiseerde gesprekken meedoen vaak niet echt een eerlijke afspiegeling van de samenleving.

Sam, Libra, Kiran en Carmen (tussen 18 en 23 jaar oud) uit Utrecht zijn daarom het project ‘Quarterlife Quartets’ gestart. Dit is een project waarin zij politici willen helpen met het begrijpen van jongeren en alles wat voor jongeren belangrijk is. Maar hoe zorg je er nou voor dat gesprekken tussen politici en jongeren toegankelijk zijn voor iedereen?

Zelf merkten deze jongeren dat het makkelijker is om lastige gesprekken te voeren als je ondertussen iets anders aan het doen bent. Als je iets in je handen hebt, en als iets je helpt bij het aanstippen van onderwerpen die je wellicht wel belangrijk vindt maar die niet zo makkelijk op te brengen zijn. En zo ontstond het idee voor Quarterlife Quartets: een modern kwartet spel dat gespeeld dient te worden door minstens één politicus en een groepje jongeren. Het hele spel (van concept tot kwartet categorieën, en van vormgeving tot uitvoering) is bedacht en gemaakt in samenwerking met andere jongeren. Het spel helpt om met politici in gesprek te gaan en het te hebben over dingen als drugs, uitgaansleven, het klimaat, onderwijs en seks.

Om het kaartspel onder ogen te brengen van raads- en Kamerleden, hebben de jongeren contact gelegd met diverse politici, zowel nationaal als lokaal. Deze werden uitgenodigd om mee te doen aan een videoproductie waarin jongeren en politici beurtelings samen het kaartspel spelen in de Ronda zaal van TivoliVredenburg. “Onder andere Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) was meteen enthousiast, en vond het leuk om mee te doen. Philip Schreuder van Creativfactor ondersteunt de jongeren bij het filmen van deze productie, zodat er straks een écht toffe video kan worden opgeleverd.

Zodra de video online staat, dient deze als promo én tutorial video voor Quarterlife Quartets. Er worden namelijk ook nog pakweg 50 kaartspellen bij politici afgeleverd, met dank aan subsidie van Ik Ben Geweldig. De kaartspellen zijn bestemd voor politici waarvan de jongeren denken dat die er baat bij hebben. “We willen de politiek écht aanmoedigen om dit spel te gaan spelen met jongeren uit hun eigen omgeving. Er zijn zoveel zaken waar wij ons zorgen om maken, en deze komen het beste aan als ze recht uit de mond van een diverse groep jonge mensen komen.” De jongeren zijn van mening dat de vraag naar kwartetspellen wel vanuit de politiek zelf moet komen, en gaan daarom massaal politici benaderen door middel van een satirische salespitch die gedeeld wordt op social media. “We blijven in de DMs sliden totdat we een reactie krijgen.”