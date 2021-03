CTU test stille en emissieloze waterstof terminal trekker

Utrecht - Container Terminal Utrecht (CTU) heeft donderdag een terminal trekker op waterstof getest. Terberg heeft de waterstoftrekker ontworpen om dezelfde of meer trekkracht te leveren dan trekkers met een dieselmotor, maar dan zonder Co2-emissie en zonder het geluid van verbrandingsmotoren.

Terberg startte in oktober 2020 met het testen van haar eerste concept terminal trekker op waterstof in de Rotterdamse haven bij UWT. Om meer te leren over de prestaties, het gedrag en de betrouwbaarheid van de trekker wordt deze op verschillende klantlocaties in verschillende landen getest, zo ook bij CTU in Utrecht. CTU verzorgt de op- en overslag en transport van zeecontainers. De waterstof terminal trekker wordt ingezet voor het transport van zeecontainers met koffiebonen van en naar Douwe Egberts, zo’n twee kilometer van CTU.

Theo Pouw, directeur van de Theo Pouw Groep waar CTU onderdeel van is: “De testdag met de terminal trekker is ons zeer goed bevallen. Het rijdt erg comfortabel en de trekker is veel stiller en schoner. Dat biedt perspectief voor de toekomst, ook met het oog op de wens van de gemeente Utrecht dat alle nieuwe auto’s in 2030 emissieloos zijn. Het rijden op waterstof behoort zeker tot een van de duurzaamste mogelijkheden. Wij lopen, met onze opdrachtgevers, graag voorop op het gebied van duurzame innovaties. Zo zijn we bezig met een waterstofschip, heftrucks en shovels op waterstof en de productie van groene waterstof met lokaal opgewekte energie; een waterstoftankstation. Het is veel schoner en stiller voor onze omgeving.”

Op basis van alle testen in 2021 en 2022 wordt het ontwerp van de terminal trekker geoptimaliseerd en gefinaliseerd. Het is de bedoeling dat Terberg in 2023 start met de productie van waterstof terminal trekkers.