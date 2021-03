Prentenboek over oefenen en doorzetten

Utrecht - Hoe leer je kinderen een groeimindset te gebruiken, zodat ze leren doorzetten? Wat doe je als je kind opgeeft wanneer iets niet in één keer lukt? En hoe laat je zien dat oefenen belangrijk is? In ‘SuperTess in het circus’ bewijst Tess het belang van oefenen en doorzetten. “Een boodschap waar we allemaal wel iets aan hebben in deze coronatijd.”

SuperTess in het circus is het nieuwste prentenboek van schrijfster Bianca Antonissen en de Utrechtse illustrator Marloes van Loon. “Wanneer je een prentenboek voorleest, kan een kind zich verplaatsen in de hoofdpersoon. Door verhalen over mensen die het moeilijk hebben maar toch een oplossing vinden, leren kinderen uiteindelijk wat ze zélf in lastige situaties kunnen doen.”

Tess wil graag in het circus werken. Maar alles wat ze probeert mislukt, zelfs de kat wil niet meespelen. Het lijkt allemaal te moeilijk. Als ze met haar vriendje Max een circusvoorstelling bezoekt, weet ze het: ze wil jongleren. Maar als ze dat probeert, lukt dat ook niet. Hoe loopt dat af? Bianca Antonissen is bekend als Juf Bianca; ze schreef eerder onder andere SuperFinn en zijn cape. Marloes van Loon is illustrator en animator, eerder schreef en illustreerde ze Mijn oma is een superheld.