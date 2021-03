Nieuwe serie testritten op tramlijn 61 tussen Utrecht en IJsselstein

Utrecht - De testen op tramlijn 61 tussen Utrecht Centraal en de eindhalte IJsselstein-Zuid zijn met ingang van afgelopen zondag een nieuwe fase ingegaan. Onlangs zijn de trams voor het eerst overdag over deze vernieuwde lijn gaan rijden. De vervolgstap werd zondag gezet met een nieuwe serie testritten over het gehele traject van lijn 61, waarbij overal werd gereden op de klok van de dienstregeling.

Deze reeks ritten is bedoeld om de vernieuwde tramlijn 61 in de volle breedte en langs het gehele traject op de proef te stellen. Dit betekent dat de trams vanaf afgelopen zondag tussen Utrecht Centraal en IJsselstein-Zuid testritten maken op een volledige dienstregeling, aldus de provincie.

Reizigers zijn nog niet toegestaan op het deel van de lijn tussen de haltes Nieuwegein Centrum en IJsselstein-Zuid. De trambestuurders van U-OV worden tijdens deze ritten ook bekend gemaakt met de veranderingen op lijn 61. Zo zijn de haltes langer en lager geworden.

Ook zijn op een aantal plekken de seinen en wissels aangepast. Hiervoor hebben de trambestuurders al eerder ervaring opgedaan met het rijden met de nieuwe CAF-trams op het traject Utrecht Centraal - Nieuwegein/Zuid. Met de nieuwe CAF-trams wordt vier keer per uur per richting gereden op het traject tussen de haltes St. Antonius Ziekenhuis en de eindhalte IJsselstein-Zuid.Tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein Centrum rijden de trams met reizigers acht keer per uur per richting. Voor de rit tussen Nieuwegein-Centrum en IJsselstein kan gebruik worden gemaakt van bussen. De trams op lijn 61 rijden van maandag tot en met vrijdag tussen 05.00 en 1.30 uur. Op zaterdag wordt gereden tussen 06.00 en 1.30 uur, op zondag tussen 07.00 en 1.30 uur. Bovendien wordt tijdens deze ritten getest hoe het tramverkeer verloopt wanneer er storingen optreden en hoe snel en effectief deze worden verholpen.

Het functioneren van het gehele tramsysteem en alle operationele diensten, inclusief de verkeersleiding, wordt in deze laatste fase van de vernieuwing van de regionale tramlijn in de praktijk getest. De uitkomsten van deze testen moeten aantonen of de trams deze laatste beproeving hebben doorstaan en betrouwbaar op tijd rijden.

Als dit is aangetoond en aan de voorwaarden is voldaan van de vergunning die is afgegeven, kan na tramlijn 60 Utrecht Centraal - Nieuwegein/Zuid ook deze vernieuwde tramlijn in gebruik worden genomen voor reizigers.