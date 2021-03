Schouwburg en Rabobank werken samen

Utrecht - Sandra van Vessem, directeur particulieren en private banking Rabobank Utrecht, en Lucia Claus, directeur Stadsschouwburg Utrecht, ondertekenden afgelopen week een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, met als speerpunt het verduurzamen van de theaterverlichting.

“Het verduurzamen van ons pand staat al langer hoog op onze prioriteitenlijst. Met de bijdrage van Rabobank Utrecht kunnen we de aankomende periode verder investeren in duurzamere theaterverlichting”, zegt Joost Kok, adjunct-directeur en hoofd bedrijfsvoering. “Onze kleine theaterzaal, de Blauwe Zaal, is onze testlocatie. Het is een lang traject waarin we samen met Rabobank Utrecht optrekken. In de toekomst zullen we alle traditionele armaturen vervangen door ledverlichting.”

“Voor Rabobank past dit heel goed bij de ambities om duurzaam ondernemerschap te stimuleren en samen te werken aan de energietransitie”, zegt Sandra van Vessem. Stadsschouwburg Utrecht werkt al op verschillende manieren aan duurzaamheid. Zo worden gasten en medewerkers gestimuleerd om op de fiets of met het openbaar vervoer te komen, wordt afval zoveel mogelijk gescheiden en worden er kleurrijke tassen gemaakt van overtollig reclamemateriaal.