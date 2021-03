Aanmelden voor Anne Faber Stipendium

Utrecht - De aanmelding voor het Anne Faber Stipendium 2021 - een beurs voor talentvolle startende zakelijk leiders binnen de podiumkunsten - sluit op 12 maart.

Het Anne Faber Stipendium voor zakelijk leiders in spe richt zich op vakinhoudelijke ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en netwerkvorming. De beurs wordt vanaf 2018 jaarlijks aan één kandidaat uitgereikt en bedraagt een toelage ter waarde van 15.000 euro voor scholing, coaching, netwerkvorming en een klein deel in levensonderhoud. “Het stipendium is opgericht ter nagedachtenis aan onze collega Anne Faber; een veelbelovend zakelijk leider in spe.” Felix Welsink (1995) ontving in september 2020 het Anne Faber Stipendium. Hij werkt als zakelijk leider samen met jonge theatermakers, bij onder andere Studio Salix en Theater de Generator. Daarnaast werkt hij bij het ministerie van Financiën.

Een plan indienen kan nog tot en met 12 maart via de website: www.hetmakersfonds.nl.

Het Anne Faber Stipendium wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Het Huis Utrecht, de gemeente Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Utrecht, en donaties van collega-kunstinstellingen, private bedrijven en particulieren.