Muzikale audiotour ‘Rondje Rotsoord’

Utrecht - Poppodium De Helling en 3voor12 Utrecht lanceren de audiotour Rondje Rotsoord. Door gebruik van de gratis app izi.TRAVEL worden mensen al wandelend meegenomen door de historie van het gebied aan de oostoever van de Vaartsche Rijn. Gedurende een ruim 60 minuten durende wandeling, die ondersteund wordt door een playlist vol Utrechtse artiesten, hoor je spraakmakende feiten over bijzondere locaties in Rotsoord.

In Rondje Rotsoord neemt historicus en stadsgids Bart van Mierlo de gebruiker mee door de geschiedenis van het gebied dat van het Ledig Erf tot aan het zuidelijkste puntje van Rotsoord loopt. “Deze audiotour laat je wandelen, de buurt ontdekken en je leert nieuwe muziek kennen. Daarbij steun je door te luisteren ook de Utrechtse muziekscene nog een beetje”, aldus De Helling-directeur Arlette de Jong.

De Helling vroeg 3voor12 Utrecht om een playlist samen te stellen die de wandeltocht muzikaal ondersteund. Tijdens de wandeling van en naar de verschillende parels in dit gebied luister je naar muziek van onder meer de Utrechtse acts Figgie, Judy Blank en Colin Benders.

3voor12 Utrecht heeft een lijst samengesteld met indiepop, electropop, rock, hiphop en elektronische muziek van opkomende en enkele meer gevestigde artiesten, die de afgelopen periode opvallende releases hebben uitgebracht of indruk maakten tijdens (de spaarzame) optredens.

Verschillende van deze acts hebben al gespeeld op showcase festivals als Popronde en Eurosonic Noorderslag of worden gedraaid op (inter)nationale radiostations. Tijdens de wandeling zijn onder meer Lakshmi en Tim van Werd met ‘Wars’ te horen en Loula met ‘I just can’t fall in love’. Meer informatie: https://izi.travel/nl/062a-de-helling-en-3voor12-utrecht-presenteren-rondje-rotsoord/nl.

Rondje Rotsoord is te vinden via de app izi.TRAVEL. Deze app is gratis te downloaden via de App Store en Google Play Store. Iedere stop kan je een audiofragment beluisteren en bekijk je archiefmateriaal over de betreffende plek. Ondertussen luister je naar de playlist op Spotify. De wandeling duurt ruim een uur en wordt ondersteund door Utrechtse artiesten.