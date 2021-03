Utrecht - De Boekenweek - met als thema Tweestrijd - in zijn originele vorm is dit jaar verplaatst naar de zomer. Van 6 tot en met 14 maart is er wel een week vol boeken. Bibliotheek Utrecht biedt ‘Het Voorwoord van de Boekenweek’ met elke dag een gratis activiteit. Met Adriaan van Dis, Japke-d. Bouma, Marcel van Roosmalen, De Groene Meisjes, De Leuke Boekenclub, Schrijfcafé special en leestips van de bieb en Broese. “Online, zo kan iedereen meedoen.”

Drie avonden zijn er meet-and-greet Zoomsessies met schrijvers. Zij lezen het voorwoord van hun nieuwste boek voor en gaan in gesprek met kijkers. Dinsdag 9 maart vertelt Adriaan van Dis over KliFI; Woede in de republiek Nederland. Woensdag 10 maart spreekt Japke-d. Bouma over ‘Hoe vind je zélf dat het gaat?’.

En vrijdag 12 maart is Marcel van Roosmalen aan de beurt; hij vertelt over zijn boek Mijn legendarische moeder overleeft alles. Corona, dementie, eenzame opsluiting en andere ellende. Steeds van 19.30 tot 20.15 uur.

Zien lezen doet lezen. Op zaterdag 6 maart van 10.00 tot 17.00 uur is er een online Read In. Medewerkers van de bieb lezen, stil voor zichzelf. “Je kunt meedoen vanuit je eigen plek, zo maak je deel uit van een Zoomsessie met allemaal lezende mensen. Net als in de echte bibliotheek.” Op zondag 7 maart krijg je tips van verrassende en mooie voorwoorden, die nieuwsgierig maken en aanzetten tot verder lezen.

Op maandag 8 maart is er een lunchpauze-activiteit. Merel Wildschut, van de populaire blog De Groene Meisjes, leest dan van 12.00 tot 13.00 uur live voor via IGTV op @bibliotheekutrecht.

Schrijver Alma Mathijsen en Tim van den Hoed, van de Utrechtse Boekenbar, lezen en bespreken iedere maand een boek. Luchtig en serieus. Donderdag 11 maart van 19.30 tot 21.00 uur bespreken ze het boek Confrontaties van Simone Atangana Bekono. “Je kunt meepraten, live via Zoom.” Op zaterdag 13 maart is van 10.30 tot 11.30 uur een online Schrijfcafé special over voorwoorden. “Je ontdekt hoe je op verschillende manieren en in verschillende stijlen voorwoorden kunt schrijven.”

Tijdens Het Voorwoord van de Boekenweek krijg je elke dag een leestip van Grietje Braaksma van Broese en Trea Scholten van Bibliotheek Utrecht. De leestips en meer informatie over het volledige programma van Het Voorwoord van de Boekenweek is te vinden op de website van Bibliotheek Utrecht: bibliotheekutrecht.nl/boekenweek.