Schaar mag weer in de coronakapsels

Utrecht - Het is hollen of stilstaan voor de kappersbranche. De tweede lockdown betekende dat kappers elf weken niet mochten knippen. Sinds bekend is dat kapsalons op 3 maart weer open mogen, worden ze overstelpt met telefoontjes van klanten die eindelijk van hun coronakapsel af willen. Hoewel ze de nodige beperkingen opgelegd hebben gekregen, staan de kappers vooral te popelen om weer aan de slag te gaan.

Door Bert Nijenhuis

“We zijn zeker nog een week met vier personen bezig om klanten in te boeken”, vertelt eigenaar Kim van Kapsalon Beichies. “Het voordeel is dat we dit na de eerste lockdown al eens hebben gedaan. Daardoor kunnen we nu efficiënter werken.” Volgens mede-eigenaar Mandy voelde de tweede lockdown aanzienlijk anders. “Bij de eerste had je het gevoel dat het gas er even af moest. De tweede duurde langer en was veel onvoorspelbaarder.”

De Utrechtse ondernemers zeggen altijd de verantwoordelijkheid te hebben gevoeld om positief te blijven. Kim: “Dat gaat de ene keer natuurlijk beter dan de andere keer, maar angst is altijd een slechte raadgever. Wij zijn ons team tijdens de lockdown bij de salon blijven betrekken. Bijvoorbeeld met online trainingen, het bezorgen van pakketjes, het verkopen van maaltijden en het opknappen van de salon. Daarnaast hebben we een nieuwe site gebouwd en zijn we overgestapt op een nieuw boekingssysteem.”

Verplicht reserveren, een check op klachten, het dragen van mondkapjes en waar mogelijk anderhalve meter afstand houden. Dat zijn de voorwaarden waar contactberoepen zich vanaf 3 maart aan moeten houden. Mandy: “Gelukkig hebben we van onze verhuurder en de gemeente toestemming gekregen om de ruimte boven de salon als extra werkplek te gebruiken. Zo kunnen we de richtlijnen prima naleven. Vanwege de avondklok kunnen we op donderdag en vrijdag geen volledige koopavonden draaien. Dat is jammer, want we kunnen alle uren goed gebruiken. Om het financiële gat en de extra kosten enigszins te compenseren, hebben we een prijsverhoging van vier euro moeten doorvoeren.” Kim verwacht dat het inhalen van geleden financiële schade zeker een paar jaar zal duren. “Als we open kunnen blijven, hebben we daar alle vertrouwen in. We hebben een hecht team en trouwe klanten.”

Ook bij de collega’s van Kapsalon van der Vlist heeft de tweede lockdown er flink ingehakt. “Die overviel ons echt en bleef maar voortduren”, verzucht eigenaar Raymond van der Vlist. “We konden aanspraak maken op een kleine vergoeding en hebben onze levensstandaard naar beneden toe bijgesteld. Het is moeilijk om begrip voor dergelijke maatregelen op te brengen, als je met geen enkele besmetting te maken hebt gehad.” Grootste ergernis noemt Van der Vlist het meten met twee maten binnen zijn branche. “Dat mensen in de media tijdens de lockdown wel keurig werden geknipt, terwijl dit voor de gewone burger verboden was. Daar heb ik me mateloos aan geërgerd.”