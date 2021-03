Utrecht - De nieuwe talkshow Oosterlicht, van Podium Oost TV, heeft zaterdag 6 maart om 11.00 uur verschillende thema’s. Hoe ziet de toekomst van het Pieter Baan Centrum eruit? Bijzondere archeologische vondsten in de Oudwijkerdwarsstraat en de uitgebreide logistieke maatregelen die nodig zijn om veilig stemmen mogelijk te maken op 15, 16 en 17 maart.

“Spannend of het allemaal gaat lukken”, zegt redactie-coördinator Hans Elsendoorn. “De eerste editie nemen we nog op, maar we hopen in de toekomst Oosterlicht maandelijks live uit te zenden, zodat we zo actueel mogelijk zijn.”

Naast de actuele onderwerpen heeft Oosterlicht ook vaste rubrieken. Zo leidt hoofdredacteur Arnoud Wolff de kijker langs leuke verborgen plekjes in de wijk. De eerste keer is dat de omgeving van het Van Alphenplein. Oosterlicht maakt ook een rondgang langs de muurschilderingen in de wijk. Daarin laat Philip Sijbrandij samen met makers, deskundigen en voorbijgangers zijn licht schijnen op de afbeeldingen. De presentatie van Oosterlicht is in handen van wijkgenoot Karin van den Boogaert. Zij verdiende haar sporen bij de Wereldomroep, NOS en VARA. Net als alle andere producten van Podium Oost TV komt Oosterlicht geheel tot stand door de inzet van vrijwilligers.

Oosterlicht is vanaf 6 maart om 11.00 uur te zien via het YouTubekanaal van Podium Oost podiumoostutrecht.nl. “Om de frequentie van Oosterlicht vol te houden is voor techniek en inhoud extra versterking nodig. Aanmelden kan via potv@podiumoostutrecht.nl.”