Vikingen in quiz ‘Sla je Slag’

Utrecht - Zondagavond 7 maart om 19.30 uur is het weer zover. Dan presenteert de Salon van Weleer de achtste editie van ‘SLA JE SLAG!’ de vrolijke, leerzame kenniskwis met verrassende, leuke - en minder leuke- feitjes, over de veldslagen, oorlogen en andere lucratieve ondernemingen uit de vaderlandse geschiedenis.

In het jaar 834 kwamen de eerste Noormannen in de Lage Landen. Die maakten deel uit van het rijk van Karel de Grote, met uitzondering van Frisia. Dit bestond uit de bewoonbare kustgebieden en de huidige provincie Utrecht. Zoals iedereen wel weet werd er door de Vikingen flink geplunderd en overvielen zij aanvankelijk met name kloosters en kerken. Maar wist je ook dat een deel van de Vikingen zich ook in Nederland vestigde en zelfs samenwerkte met de machthebbers?

Tijdens deze aflevering van SLA JE SLAG! krijg je antwoord op deze vraag en word je getrakteerd op allerlei feitjes en weetjes, geïllustreerd met prachtige video’s over de Vikingen in Nederland.

SLA JE SLAG! wordt gepresenteerd door Serge Brink en zijn lieftallige assistente Helga ‘Koekje’ Cremers. Zij lichten de onderwerpen toe met extra informatie en scherpe observaties.

De uitzending is zondagavond 7 maart om 19.30 uur te bekijken op de Facebookpagina van de Salon van Weleer via: www.facebook.com/SalonvanWeleer.