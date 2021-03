Utrecht - Schrijver Ronald Giphart reikte vrijdag het eerste exemplaar van zijn nieuwe novelle Applaus uit aan medewerkers van het Diakonessenhuis. Het boek is een cadeau van de Kolonel Labouchere Stichting die met dit verhaal alle medewerkers van het ziekenhuis wil bedanken voor hun inzet en toewijding tijdens de coronapandemie.

Applaus is een liefdesverhaal over twee generaties Utrechters, hun zorgen en hun ‘liefde in tijden van corona’. Ter inspiratie sprak Giphart vooraf met verschillende medewerkers van het Diakonessenhuis. De novelle verschijnt precies een jaar na de melding van de eerste coronabesmetting in Nederland.

De Kolonel Labouchere Stichting is opgericht in 1968 en heeft als doel de geestelijke en stoffelijke belangen te behartigen van (oud) verplegend personeel en patiënten van het Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn.