Volt Utrecht komt in actie voor vluchtelingen

Utrecht - In navolging van een succesvolle inzamelingsactie in augustus en september van vorig jaar, is Europese partij Volt nu een inzamelingsactie gestart voor de vluchtelingen die gestrand zijn in de Franse plaats Calais. De inzamelingsactie is ook gestart in Utrecht.

Onder de noemer EuropeCares zamelt Volt in heel Europa spullen in voor vluchtelingen die onder barre omstandigheden moeten zien te overleven, waarbij er deze keer extra aandacht is voor de vluchtelingen in Calais. In dit kader is de partij onder andere op zoek naar slaapzakken, dekens en winterkleding.

Volt is naar eigen zeggen gestart met deze actie omdat het niet lijdzaam wil toekijken hoe vluchtelingen in heel Europa aan hun lot worden overgelaten. Zo wil ze de vluchtelingen helpen om de winter door te komen en aandacht creëren voor de slechte situatie waarin vluchtelingen in heel Europa in deze toch al moeilijke tijd moeten zien te overleven.

Mensen die spullen hebben liggen en mee willen helpen aan dit initiatief kunnen deze tot en met 28 februari doneren via de contactpersonen van Volt in Utrecht. Doneren kan door contact op te nemen met Anna via anna.niemi@volteuropa.org of Nada via nada.haddane@volteuropa.org. “Spullen die je wil doneren, worden dan op een datum en tijdstip dat voor jou het beste uitkomt bij je thuis opgehaald.”