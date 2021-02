MyWheels plaatst 1.000 deelauto’s

Utrecht - MyWheels plaatste woensdag haar 1.000e deelauto. De 1.000e auto is onderdeel van 175 nieuwe deelauto’s die deze periode verspreid door Nederland in gebruik worden genomen. Tien deelauto’s, waarvan negen elektrisch, worden in Utrecht geplaatst. Sinds november zijn er al 76 extra deelauto’s van MyWheels in de stad in gebruik genomen, waarvan 42 elektrisch. In totaal zijn er straks, met de nieuwe deelauto’s, 145 MyWheels auto’s in Utrecht terug te vinden.

De deelauto’s van MyWheels zijn in de hele regio Utrecht terug te vinden, waarbij brandstof auto’s een vaste parkeerplek toegewezen hebben gekregen en elektrische auto’s in een zone geparkeerd moeten worden. Zo wordt de druk op laadpalen afgenomen, want auto’s die nog voor 80 procent of meer zijn geladen hoeven niet op een laadplaats geparkeerd te worden.

Met de nieuwe auto’s is het landelijke aanbod van MyWheels in een jaar tijd gegroeid van 225 naar 1.000 auto’s. In de provincie Utrecht zijn 215 auto’s, waarvan 79 elektrisch, van MyWheels terug te vinden. Daarvan staan 145 deelauto’s in de stad Utrecht. Het deelbedrijf is voorloper in het elektrisch aanbod van deze vorm van autodelen: 40 procent van de deelauto’s is elektrisch. MyWheels heeft de ambitie om voor het einde van het jaar het aanbod deelauto’s te verdubbelen naar 2.000 voertuigen.

“Met de deelauto’s van MyWheels wordt jaarlijks ruim 8,5 miljoen kg aan CO2 uitstoot bespaard. Dat staat gelijk aan 425.000 bomen. Bovendien betekent iedere deelauto 11 auto’s minder in privébezit. Met 11.000 auto’s minder op straat, wordt ruim 48 voetbalvelden aan parkeerruimte bespaard.”

Deze cijfers, gebaseerd op onderzoek van kennisplatform CROW, dragen bij aan de duurzame missie van MyWheels: “Ons doel is om CO2 uitstoot door voertuigen terug te dringen door minder auto’s op de weg te laten rijden. Dat doen we door autobezit om te zetten in autogebruik. Autodelers rijden minder kilometers in een auto, waardoor er bovendien minder congestie en een lagere parkeerdruk in drukke steden ontstaat.”

Over MyWheels

MyWheels is gestart in 1993 en gevestigd in Amsterdam. MyWheels wil met autodelen het aantal auto’s in Nederland terugdringen van 9 miljoen naar 1 miljoen in 2030, met als doel een drastische verlaging van de CO2-uitstoot. Met 1.000 deelauto’s in Nederland is MyWheels de tweede landelijke deelauto aanbieder in Nederland.



Sinds 2020 is MyWheels onderdeel van Mijndomein.



Over Mijndomein

Mijndomein.nl, opgericht in 2003, is de voorloper op het gebied van webhosting in Nederland en is met ruim 760.000 geregistreerde domeinnamen en meer dan 235.000 klanten de grootste onafhankelijke hostingprovider van Nederland. Het bedrijf richt zich met name op de kleinzakelijke markt. Mijndomein.nl ambieert met scherpe prijzen de beste diensten te leveren en investeert hiervoor bewust in de verdere ontwikkeling en uitbreiding van het dienstenpakket.

Naast hosting biedt Mijndomein ook duurzame energie aan, via Mijndomein Energie.

