ANWB start pilot met e-bikes als vervangend vervoer

Utrecht - De ANWB start deze week een pilot met de inzet van de e-bike als vervangend vervoer bij pech. De pilot is bedoeld om leden in stedelijke gebieden een duurzaam alternatief te bieden ten opzichte van de auto. De pilot wordt uitgevoerd in Utrecht, Amsterdam en Wolfheze.

”In grootstedelijk gebied is een vervangauto niet altijd even handig door het parkeerbeleid en de daarbij vereiste parkeervergunning. Ook kan het door verkeersdrukte lastig zijn om een plekje in de buurt te vinden of je bestemming te bereiken. De e-bike kan dan uitkomst bieden. Naast de inzet in stedelijk gebied wil de ANWB de e-bike ook testen in het landelijk gebied. Een mooi en uitgestrekt fietsgebied zoals de omgeving van Wolfheze is hiervoor zeer geschikt.”

“De ANWB Wegenwacht biedt de leden al 75 jaar de beste hulp bij pech en zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de dienstverlening verder te verbeteren. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk speerpunt. Met de inzet van de e-bike kunnen de leden kiezen voor een duurzaam vervangend vervoermiddel en meteen kennismaken met de vele voordelen daarvan. Als zij liever een vervangauto willen, bijvoorbeeld om de kinderen naar school te brengen, blijft dit uiteraard gewoon mogelijk.”

Vervangend vervoer wordt door de ANWB Wegenwacht aangeboden wanneer deze service in het pakket zit dat de leden hebben afgesloten. De pilot is geslaagd als er voldoende vraag is naar de e-bike, aldus de ANWB.