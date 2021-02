Klimaatdebat Universiteit Utrecht

Utrecht - De Universiteit Utrecht houdt op 2 maart een klimaatdebat in TivoliVredenburg.

Het evenement is gratis toegankelijk via een livestream. Op 2 maart gaan kandidaat-Kamerleden in debat over dé grote klimaatthema’s. Hoe denken verschillende partijen de landbouw te verduurzamen? Wie betaalt er voor de groene transitie? En waar halen we onze groene energie vandaan? Deze en meer vragen komen aan bod in dit interactieve verkiezingsdebat, live opgenomen vanuit TivoliVredenburg, georganiseerd door het Impact Café van de Universiteit Utrecht.

Ben jij benieuwd hoe de groene plannen van politieke partijen eruit zien? Kijk dan mee met het Grote Klimaatdebat: verkiezingen 2021. Meer informatie: www.tivolivredenburg.nl/agenda/livestream-het-grote-klimaatdebat-02-03-2021.

Deelnemers: GroenLinks: Kauthar Bouchallikht (nr. 9); PvdA: Joris Thijssen (nr. 7); VVD: Mark Harbers (nr. 7); D66: Tjeerd de Groot (nr. 8); CDA: Henri Bontenbal (nr. 17) en PvdD: Lammert van Raan (nr. 5).