Zevende aflevering geschiedenisquiz Sla je Slag

Utrecht - Salon van Weleer houdt zondag 28 februari de zevende editie van ‘SLA JE SLAG!’; een kennisquiz met verrassende, leuke - en minder leuke- feitjes, over de veldslagen, oorlogen en andere lucratieve ondernemingen uit de vaderlandse geschiedenis.

“De VOC staat bekend als een succesvolle onderneming die Nederland geen windeieren legde. Daarbij ging het verkrijgen van een begeerde handelsmissie niet altijd even vreedzaam. Er waren meerdere kapers op de kust, waaronder de Fransen, Engelsen en de Portugezen. De VOC-handelaren bereisden de oostelijke wereldzeeën en hadden ook hun zinnen gezet op India. Hier lagen namelijk zeer gewilde producten te wachten om verhandeld te worden, waaronder specerijen zoals kaneel en peper, maar ook zijde, salpeter (om buskruit te maken), katoen en opium. Vooral dat laatste was zeer lucratieve en dus gewilde handels-, maar ook smokkelwaar. Dat het bemachtigen van een gewenste handelspost niet zonder slag of stoot ging, wordt in de zevende aflevering van Sla je Slag aan de hand van quizvragen gecombineerd met mooie illustratieve video’s en muziek uit de doeken gedaan.”

De presentatie is in handen van Serge Brink en zijn lieftallige assistente Helga ‘Koekje’ Cremers. Zij lichten de onderwerpen toe met extra informatie en scherpe observaties. Sla je slag is ouderwets modern amusement waar je ook nog iets van opsteekt. Natuurlijk met een thuisvraag aan het eind van iedere aflevering.

De uitzending is zondagavond 28 februari om 19.30 uur te bekijken op de Facebookpagina van de Salon van Weleer via: www.facebook.com/SalonvanWeleer.