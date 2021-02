Alternatieve fietsroute naar USP

Utrecht - Omdat de kruising Platolaan – Weg tot de Wetenschap met de komst van de tram naar De Uithof een stuk gevaarlijker is geworden voor de grote aantallen fietsers die er in niet-coronatijden dagelijks passeren, had de gemeente voor fietsers een tweede alternatieve route voorgesteld, over de Cicerolaan. Dit is echter een woonstraat en de bewoners aldaar waren niet zo blij met een dagelijkse ononderbroken stroom fietsers door hun straat. Zij vreesden ook hun uitritten niet meer veilig te kunnen gebruiken.

Door Paul Hustinx

Na officiële klachten hierover besloot de gemeente met de bewoners alternatieven te onderzoeken. In totaal zijn er negen varianten bekeken en de beste daarvan ligt nu als plan voor. Het betreft een route die altijd al favoriet was bij de bewoners, langs de bewoonde noordzijde van de Weg tot de Wetenschap en van daaraf rechtdoor links langs de rijbaan en trambaan tot aan het begin van de hoofdas op het Science Park, de as Padualaan-Heidelberglaan.

Vanaf de Platolaan kunnen fietsers dan direct linksaf zonder stoplicht of gebruik van de kruising. Dit ontlast de kruising en voldoet aan de verkeersveiligheidseisen. Als het fietspad - het wordt een tweerichtingsfietspad - iets verhoogd wordt aangelegd, kunnen de bomen langs de Weg tot de Wetenschap gewoon blijven staan, of hoeven er hooguit enkele te worden verplant, verwacht men.

Direct voorbij de entree van het Science Park komt het pad over de voormalige busbaan te lopen, maar moet het daarom ook als calamiteitenroute dienst blijven doen. Tot de zomer wordt het plan middels een Programma van Eisen uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp dat daarna het normale traject zal doorlopen inclusief inspraak door buurt en belanghebbenden. Als dat zonder problemen verloopt kan het fietspad in het eerste kwartaal van 2022 worden aangelegd.