Extinction Rebellion beklimt kantoor Rabobank

Utrecht - Om 13.00 uur voerden ‘rebellen’ van Extinction Rebellion Landbouw actie bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Klimmers lieten een banner met de tekst ‘26 miljard industriële landbouwinvesteringen, 1 miljard bio’ zakken. Anderen droegen een banner met de tekst ‘Stop het financieren van de klimaatcrisis’.

Actievoerders gekleed in pesticidepakken met de tekst ‘Rabo=Giftig’ op hun rug bespoten de gevel. Met de actie lanceert XR Landbouw een langlopende campagne. XR Landbouw eist dat de Rabobank stopt met investeringen in de industriële landbouw en een snelle en eerlijke transitie inzet naar een ecologische voedselsysteem.

Organisator en biodynamisch boerin Roos Saat: “Als sleutelspeler in de Nederlandse landbouw draagt de Rabobank een grote verantwoordelijkheid voor een leefbare planeet. We roepen de Rabobank op geen nieuwe investeringen meer te doen in de vervuilende industriële landbouw, bestaande investeringen snel af te bouwen en vol in te zetten op de transitie naar een gezond voedselsysteem.”

De actie was vreedzaam en corona-proof, aldus Extinction Rebellion. “De actievoerders hielden zich aan de coronamaatregelen. Zij droegen mondkapjes en hielden anderhalve meter afstand.”

“XR Landbouw is een gemeenschap van (biologische) boeren, landbouwstudenten en burgers die zich zorgen maken over de impact van de industriële landbouw op boer, burger en de planeet. XR Landbouw eist dat de overheid eerlijk is over de rol van de landbouw in de klimaat- en ecologische crises, een transitie inzet naar agro-ecologische landbouw en boeren én burgers die transitie laat vormgeven. Om haar doelen te bereiken maakt XR Landbouw gebruik van workshops, presentaties, gesprekken met belanghebbenden en (burgerlijke ongehoorzaamheids) acties.”