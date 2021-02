Cursus fotografie ‘In Beeld’

Deze foto is gemaakt bij Fort De Klop door een deelnemer aan de cursus In Beeld.

Utrecht - “Veel mensen kampen in coronatijd met somberte en eenzaamheid. Ook voor mensen met een zwakke gezondheid is deze tijd extra lastig. Meedoen met de cursus In Beeld kan een steuntje in de rug zijn om je weer wat beter te voelen”, aldus projectleider Jeanne Klaassen.

De cursus wordt gegeven door een fotograaf/coach. “In de cursus leer je fotograferen, je ontmoet mensen en ontdekt wat jou energie geeft. Ervaring met fotografie is niet nodig, iedereen kan meedoen en voor een cameraatje wordt gezorgd.”

“De cursus is allereerst bedoeld voor bewoners uit Overvecht. Vanwege het gezondheidsbelang voor deelnemers kan de cursus in deze tijd gewoon doorgaan. We houden daarbij rekening met de geldende maatregelen. Deelname is gratis.”

“We bieden twee cursussen aan; op donderdag- en vrijdagochtend. De start is op donderdag 4 en vrijdag 5 maart in buurthuis De Jager.” Het buurthuis is te vinden aan de Teun de Jagerdreef 1 in Utrecht.

De cursus is een activiteit van Stichting Blauwlicht in samenwerking met Overvecht Gezond. Deelname is gratis. Meer informatie over de cursus In Beeld en aanmelden voor deze cursus via: Jacqueline Besemer, e-mail: jacqueline@blauwlicht.org of bel: 06-22240249.