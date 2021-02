mediacollege over krachtige vrouwen

Utrecht - Bibliotheek Utrecht en Beeld en Geluid houden vandaag, woensdag 24 februari, van 20.00 tot 21.30 uur een Mediacollege met Devika Partiman. Het college gaat over krachtige politieke vrouwen in de media en vindt online plaats via een livestream.

“Media spelen een belangrijke rol spelen bij onze politieke keuzes. In dit Mediacollege onderzoekt sociaal activist Devika Partiman hoe zichtbaarheid en representatie van politieke vrouwen in de media onze beeldvorming of zelfs ons stemgedrag kunnen beïnvloeden.”

Ze illustreert haar betoog met bijzondere beelden uit de mediacollectie van Beeld en Geluid in Hilversum.

Devika Partiman is oprichter van de stichting ‘Stem op een vrouw’, die als doel heeft meer vrouwen in politieke functies te krijgen. Met de mediacampagne ‘stem op een vrouw lager op de lijst’ streeft zij ernaar om ook bij de komende Tweede Kamerverkiezingen meer vrouwen door een voorkeurstem verkozen te krijgen. “Let op: je krijgt op 24 februari de link naar de livestream doorgestuurd per mail.” Vanwege de coronamaatregelen wordt dit Mediacollege online gehouden op woensdag 24 februari van 20.00 tot 21.30 uur.

Tickets kosten 5 euro en 2,50 euro voor bibliotheekleden. De tickets zijn te verkrijgen via bibliotheekutrecht.nl/beeldengeluid.

Meer informatie over de stichting ‘Stem op een vrouw’ is te vinden op de website: stemopeenvrouw.com.