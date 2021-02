Staatssecretaris Keijzer op bezoek

Utrecht - De ontvangst van de staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer bij de Federatie Textielbeheer Nederland was afgelopen week coronaproof en desondanks hartverwarmend. “Deze opkomende bedrijfstak is door de komst van het coronavirus bovengemiddeld getroffen.”

“Vooral de op de horeca gespecialiseerde bedrijven en de retailbedrijven hebben direct vanaf het begin een 75 procent tot 50 procent omzetterugval moeten noteren en dat is sindsdien niet verbeterd”, aldus FTN( Federatie Textielbeheer Nederland). “Desondanks zijn er belangrijke initiatieven in voorbereiding die de branche weer een nieuw perspectief moeten geven. Digitalisering, automatisering, robotica zijn daarbij belangrijke drijfveren, gesteund door een fantastische duurzaamheid. De branche is maar liefst tot vijf keer duurzamer dan het thuiswassen.”

Tot corona kwam leek het perspectief van de branche bijzonder goed. “Zo had Ernst & Young in 2019 in haar rapport ‘Textielservice is meerwaarde’ een omzetverdubbeling in vijf jaar voorspeld. Meer toegevoegde waarde voor afnemers, innoverende investeringen in de meest duurzame processen, digitale procesaansturing en nieuwe robotica-toepassingen zorgen voor een metamorfose van de huidige industriële bedrijven ten opzichte van de wasserette van weleer.”

De lange periode dat lockdownmaatregelen van kracht zijn, begint ook bij de textielservicebedrijven zijn tol te eisen. “Door de hoge vaste kosten worden, ondanks de ondersteuningsmaatregelen, forse maandelijkse verliezen geleden die voor veel bedrijven niet meer zijn op te brengen”, stelt FTN.

Textielservicebedrijven leveren aan vele maatschappelijke sectoren, zoals ziekenhuizen, industriële bedrijven, de zakelijke dienstverlening, defensie en andere overheidsdiensten, logistiek, horeca, facilitaire dienstverlening en de retail.

Het bezoek vond plaats bij Wasserij/Linnenverhuur G. Van der Kleij & Zn. in Utrecht. Na een overzicht van prominente textielservicebedrijven en een uitgebreide toelichting op de corona-effecten, ook voor cruciale beroepsgroepen, was er volop aandacht voor het milieuprofiel van duurzame professionele textielservice, die al circulair op zichzelf is. “In Nederland kan dat jaarlijks een besparing van ruim 60 miljard liter drinkwater opleveren, alsmede 24 procent CO2- en 17 procent energiebesparing op reinigen opleveren. Daarbij is er door een intensieve filtratie sprake van een zeer minieme microvezeluitstoot, waar thuiswassen circa 35 procent van de totale uitstoot voor haar rekening neemt.”

Veel aandacht was er ook voor nieuwe robotica-oplossingen zoals die in Nederland zijn ontwikkeld door Laundry Robotics en andere robotica-oplossingen zoals die bij G.van der Kleij ook te zien waren.

Dit 160 jaar oude familiebedrijf heeft zich volledig op de horeca en met name hotels en restaurants gespecialiseerd en is door de coronacrisis bovengemiddeld geraakt. De staatssecretaris werd uitgebreid rondgeleid en kon de huidige stand van zaken zelf in ogenschouw nemen.

De branche riep de staatssecretaris op de ontwikkelingen in de textielservice meer te stimuleren.

In z’n algemeenheid door onder meer millieubonuspunten te geven bij tenders, gebruik van duurzame energie in processen en logistiek te ondersteunen, de inzet van kwalitatief textiel te stimuleren, als ook ‘SLOW fashion’ om het gebruik van modekleding te verbeteren (maar liefst 85 procent wordt slechts zeer beperkt gedragen) en initiatieven voor meer circulair textiel te faciliteren.