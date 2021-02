Digitaal werkbezoek koningin Máxima

Koningin Máxima online in gesprek met onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Foto: UU

Utrecht - Hare Majesteit Koningin Máxima heeft afgelopen week een digitaal werkbezoek gebracht aan de Universiteit Utrecht.

Ze sprak met onderzoekers over brede welvaart, een manier om welvaart breder te beschouwen dan puur het bruto binnenlands product. Koningin Máxima vertelde in het gesprek met de onderzoekers van de Universiteit Utrecht, dat zij benieuwd is welke herstelregelingen er moeten worden ingezet om de welvaart op een positieve manier te beïnvloeden. Bas van Bavel, hoogleraar Transities van Economie en Samenleving, besprak de invloed van de coronacrisis op de welvaart.