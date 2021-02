Opvang dakloze LHBTIQ+’ers geopend

Utrecht - Op een geheime locatie in Utrecht is onlangs een opvanghuis geopend voor daklozen uit de LHBTIQ+-gemeenschap. LHBTIQ+’ers die in de reguliere opvang niet veilig zijn of zich er onveilig voelen, kunnen hier tijdelijk wonen en professionele hulp krijgen. Het betreft in eerste instantie een pilot van een jaar. Daarna wordt bepaald of het opvanghuis een definitief karakter krijgt.

Door Bert Nijenhuis

LHBTIQ staat voor ‘lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer’. Nederland telt naar schatting negenhonderd tot tweeduizend dak- en thuisloze LHBTIQ+-jongeren. “Uit onderzoek van het landelijke kennisinstituut Movisie en de Europese federatie voor daklozen Feantsa blijkt dat er veel behoefte is aan een veilige opvangplek voor deze doelgroep”, zegt Mieke Kort van de Utrechtse stichting De Tussenvoorziening, aanbieder van de opvanglocatie. “Naar aanleiding hiervan hebben we samen met de gemeente Utrecht, LHBTIQ+-organisaties en zorgaanbieders het Leger des Heils en Lister gezocht naar mogelijkheden om een geschikte plek voor deze doelgroep te creëren. Wij zijn een inclusieve organisatie en hechten veel waarde aan diversiteit. Utrecht is een grote stad met daklozen, ook uit de LHBTIQ+-gemeenschap. Maar het betreft zeker geen specifiek Utrechts probleem. Andere steden hebben soortgelijke initiatieven opgezet.”

Het Utrechtse opvanghuis beschikt over vier veilige overbruggingsplekken. “Die zijn nu nog niet in gebruik”, gaat Kort verder. “We hebben alle voorbereidingen net afgerond en zijn nu helemaal klaar om mensen op te vangen. Daarvoor richten we ons op verwijzers, die vanuit de hulpverlening met dakloze LHBTIQ+’ers te maken krijgen. Zij moeten weten dat ze nu bij ons terecht kunnen. Het is mooi dat onze oproep door de media is opgepikt, want ook via die weg kunnen mensen uit de doelgroep zich bij hun hulpverlener melden en vervolgens bij ons terecht komen.” Kort verwacht dat de eerste cliënten in de komende weken hun intrek zullen nemen. “Zij krijgen hulp van twee speciaal getrainde begeleiders, die LHBTIQ+-sensitief zijn. Daarnaast kunnen we een beroep doen op vrijwilligers, de zogenoemde regenboogmaatjes. Zij helpen bij de dagbesteding, maar zijn bijvoorbeeld ook gewoon aanwezig voor een kop koffie en een goed gesprek.”

Het is de bedoeling dat de geselecteerde dakloze LHBTIQ+’ers tussen de drie en zes maanden kunnen verblijven in het opvanghuis, waarvan de precieze locatie uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wordt gemaakt. Kort: “Samen met de cliënten zoeken we naar een passend en permanent onderkomen. Dus geen opvanghuis, maar een eigen woning of bijvoorbeeld een voorziening voor gemengd wonen. Gedurende het jaar dat we aan deze pilot werken, blijven we continu bijsturen. Als blijkt dat we voorzien in een duidelijke behoefte, zullen we onze overbruggingsplekken voor een langere periode beschikbaar stellen.”