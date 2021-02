Nieuwe trams rijden test tussen Utrecht en IJsselstein

Utrecht - Op zondag 21 februari hervatten de nieuwe trams testritten op lijn 61 tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Deze speciale ritten moesten op 7 februari worden stilgelegd vanwege het winterse weer. De trams komen zondag a.s. terug om over de gehele lijn tussen de haltes Utrecht Centraal en IJsselstein-Zuid testritten uit te voeren.

Het trambedrijf van de provincie Utrecht voert komende zondag in samenwerking met vervoerder U-OV met meerdere trams testritten uit over het gehele traject van de vernieuwde tramlijn 61. Omdat de komende periode overdag op deze lijn vaker test wordt gereden en er overdag aanzienlijk meer verkeer op de weg is, zijn bij alle kruisingen van de trambaan tijdelijk waarschuwingsborden geplaatst die het verkeer attenderen dat er een tram kan aankomen.

Komende zondag wordt overdag tussen 08.00-16.00 uur gereden. Omdat het hier gaat om testritten zijn reizigers nog niet toegestaan aan boord van de trams op lijn 61.De trams op lijn 60 tussen Utrecht en Nieuwegein-Zuid rijden dan wel een normale zondagsdienstregeling met reizigers.

De testritten van zondag staan vooral in het teken van de eerste testen op de klok van de dienstregeling. Net als op een normale zondag, wanneer de trams rijden met reizigers, wordt daarvoor gereden op een vast tijdschema van een kwartierdienst. Dit betekent dat op het spoor tussen Nieuwegein-Centrum en IJsselstein-Zuid vier keer per uur per richting een tram langskomt. Tijdens deze testritten wordt gecontroleerd hoe alle technische systemen functioneren wanneer de trams op deze frequentie rijden. Daarbij wordt ook de dagelijkse operatie van vervoerder U-OV op de proef gesteld. Zo wordt getest hoe het openbaar vervoer verloopt wanneer de trams richting Nieuwegein-Zuid en IJsselstein rijden over het splitsingswissel in Nieuwegein. De uitkomsten van deze testritten op zondag 21 februari zijn de opmaat voor een nieuwe serie uitgebreide testen op de dienstregeling van tramlijn 61, die binnenkort volgt.

Zolang tramlijn 61 nog niet de deuren heeft geopend voor reizigers kan gebruik worden gemaakt van vervangend busvervoer. Voor meer informatie: www.u-ov.info/tram

“Let voor uw eigen veiligheid op bij het oversteken van de trambaan: de trams komen regelmatig langs. De kruisingen van de trambaan worden tijdens deze testritten niet meer beveiligd door verkeersregelaars maar met de bestaande verkeerslichten en slagbomen bij de overwegen.”