Stuur ook uw foto op!

Matthias Schouten maakte deze mooie winterfoto. “Fietsen is momenteel al lastig genoeg, ook worden fietsen bij de vleet gestolen. Dan heb je nog mensen die lopen te klagen over het krabben van de voorruit van hun auto of andere redenen om te laat te komen op school of werk… en dan heb je dit: misschien wel de coolste fiets van Utreg.”