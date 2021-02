Zesde aflevering geschiedenisquiz Sla je Slag

Utrecht - De Salon van Weleer presenteert zondag 21 februari de zesde editie van ‘SLA JE SLAG!’; een vrolijke, leerzame kennisquiz over verrassende, leuke - en minder leuke - feitjes, over de veldslagen, oorlogen en andere lucratieve ondernemingen uit de vaderlandse geschiedenis.

De slag bij Waterloo begon op 16 juni 1815 en eindigde op 18 juni 1815 om 21.00 uur, toen onder leiding van Napoleon het Franse leger het slagveld verliet. Bij deze beroemde veldslag hadden niet alleen de Engelsen en de Pruisen, maar ook het Nederlandse leger een belangrijk aandeel. Onder leiding van Prins Willem van Oranje werd een belangrijke beslissing genomen die mede leidde tot de val van Napoleon. Welke rol speelden regen, modder en een adellijk bal in deze wereldberoemde veldslag?

In deze zesde aflevering van ‘Sla je Slag’ nemen presentatoren Serge Brink en zijn lieftallige assistente Helga ‘Koekje’ Cremers de kijker mee de geschiedenis in. Met vragen, extra informatie en mooie illustratieve video’s brengen zij ouderwets modern amusement waar je ook nog iets van opsteekt. Natuurlijk met een thuisvraag aan het eind van iedere aflevering!



De uitzending is zondagavond 21 februari om 19.30 uur te bekijken op de Facebookpagina van de Salon van Weleer via deze link:

https://www.facebook.com/SalonvanWeleer.