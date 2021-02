Bouw van Slachtstraat Filmtheater van start

Utrecht - Ondanks de corona-epidemie zijn de verbouwingsplannen van het voormalige filmhuis ‘t Hoogt tot het nieuwe Slachtstraat Filmtheater voltooid. Met de ontvangst van de nodige vergunningen is nu met de bouw begonnen. “Het had een mooie aanleiding kunnen zijn voor een feestelijk startschot, maar helaas; de epidemie staat een feestelijke bijeenkomst nog in de weg.”

“We hadden u dan kunnen voorstellen aan onze restauratieaannemer Nico de Bont (van de Domtoren), de architect Wenink Holtkamp Architecten en alle andere betrokken partners vanuit het Utrechts Monumentenfonds en Slachtstraat Filmtheater en u zo alles kunnen vertellen over de bijzondere plannen en intenties.”

“Omdat de opening nog steeds voor eind november 2021 is gepland, kan en mag de bouw niet langer wachten en kunnen we niet anders dan u nu op deze manier alsnog te informeren. Wanneer er mogelijkheden zijn om u persoonlijk rond te leiden of op een andere manier te informeren, doen we dit graag.”

Het Hoogt 4 en 6 (voorheen kruidenierswinkeltje Betje Boerhave) worden bij de nieuwe theater en ondersteunende horecafaciliteiten gevoegd. De ingang van de filmtheaters, het café en het restaurant is aan de Slachtstraat 5. Het Kruideniers Museum Utrecht en andere culturele activiteiten komen in de panden ‘t Hoogt 8 en 10, ‘en er liggen prachtige plannen voor een mooie en unieke tuin achter deze panden’.

“De hoekwoning Hoogt 2 herbergt unieke monumentwaarden en wordt momenteel gerestaureerd en vernieuwd.” Er komen op de eerste en tweede verdieping drie theaters met in totaal ruim tweehonderd zitplaatsen. Voor gasten die de trap een probleem vinden komt er een lift. Het café, de serre, ‘de achterkamer’ en het restaurant krijgen een Franse sfeer (Parijs eind 19e eeuw).

Filmtheater Slachtstraat is straks alle dagen van de week geopend. “De activiteiten en filmprogrammering zullen zijn gebaseerd op die van Springhaver, het Louis Hartlooper Complex en het voormalige filmhuis het Hoogt.”