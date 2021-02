De Vrijstaat start met de TheaterKeet

Utrecht - Kunstwerkplaats De Vrijstaat start na de lockdown met de TheaterKeet. Dit programma bestaat uit zes lessen op woensdagmiddag, waarvan de laatste les een masterclass is van een theatermaker. De TheaterKeet is voor kinderen tussen de 6 en 9 jaar, die hun eerste stappen op het podium willen zetten.

Vrijstaat-theaterdocent Lotte Rosier: “Na twee succesvolle seizoenen van De Vrijstaat TheaterAcademie is het nu tijd voor een theaterprogramma voor een jongere doelgroep. Juist jonge kinderen hebben nog een grote fantasie. Dat maakt het voor een theaterdocent zo fijn om met hen te werken.”

Rosier: “Met de TheaterKeet bieden we een laagdrempelig programma, waarmee kinderen kennis kunnen maken met het theatervak en onze werkwijze. We verwachten dat enthousiaste deelnemers als zij oud genoeg zijn zullen doorstromen naar onze TheaterAcademie en uiteindelijk mee zullen spelen in een Vrijstaat-voorstelling.”

“In het eerste blok van de TheaterKeet werken we vanuit de vier elementen. We onderzoeken als echte theatermakers hoe we vanuit de vier elementen personages en verhalen kunnen maken. Water is overal, om te drinken, om te zwemmen, om over te varen en voor dieren om in te leven. Aarde is de grond onder onze voeten waar planten in groeien en dieren in rondkruipen. Door vuur kunnen we onszelf en de dingen om ons heen verwarmen en de lucht helpt ons en andere organismen ademen.”

“We gaan ontdekken op de speelvloer hoe we samen theater kunnen maken en krijgen aan het einde van de lessen een masterclass van een echte theatermaker.”

De TheaterKeet start op 3 maart. “Mocht de lockdown worden verlengd dan schuiven de lessen op. Mocht je de nieuwe data niet kunnen, dan kun je kosteloos annuleren.” Er is plek voor maximaal twaalf kinderen. Meer informatie en aanmelden: www.devrijstaat.nl/activiteiten/theaterkeet.

De Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 26 jaar. “Kunst maken, ervaren en beleven is ons motto. Samen met kunstenaars uit diverse disciplines kun je bij ons aan de slag om je creatieve skills te ontdekken en te ontwikkelen. De Vrijstaat is een werkplaats en podium voor iedereen die wil kennis maken met kunst in al zijn vormen.”