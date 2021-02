Bouw woonwijk in Museumkwartier van start

Utrecht - In het centrum van Utrecht verrijst The New U: een nieuwe woonwijk in het historische centrum, onderdeel van de herstructurering van de Vrouwjuttenhof. Afgelopen week gaven wethouder Verschuure, archeologe Mina Jordanov en VORM het startsein voor de bouw, onder het digitaal toeziend oog van de toekomstige bewoners. Het moment stond in het teken van archeologische vondsten uit de middeleeuwen, op de plek waar VORM de woningen gaat realiseren. De oplevering staat gepland in het derde kwartaal van 2022. ­

The New U wordt een kleinschalige woonplek in De Vrouwjuttenhof, naast het Willem Arntsz Huis. De nieuwe woonwijk bestaat uit een mix van zeven stadsvilla’s en 21 appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Alle woningen worden uitgerust met een duurzaamheidspakket met onder ander zonnepanelen, stadswarmte en optimale isolatie. “Dit historische hart van het Utrechtse museumkwartier is vele jaren naar binnen gekeerd geweest”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Met deze nieuwe plannen wordt dit deel weer teruggegeven aan de stad. Bezoekers kunnen hier straks rond wandelen en genieten van de mooie buitenruimte. Bewoners wonen hier straks op een unieke plek.”

Tijdens de sloopwerkzaamheden en bodemsanering is een muntenschat aangetroffen: diverse middeleeuwse munten die momenteel worden schoongemaakt, geconserveerd en bestudeerd. Ook zijn er diverse keramieke scherven, botten en botscherven, funderingen, beerputten en vuurplekken opgegraven. Een unieke vondst, ook voor ontwikkelaar en bouwer VORM: “In de 101 jaar dat wij bouwen in Nederland, is dit ons nooit eerder overkomen. We bouwen hier nieuwe woningen, maar geven tegelijkertijd de historie terug aan de stad. Het verbinden van deze plek aan de historie van de stad én maatschappij is een bijzondere rol die wij als VORM kunnen vervullen. Door deze ontwikkeling wordt de historie van de stad bewaard,” vertelt Arno de Haas, ontwikkelmanager bij VORM.

Archeologe Mina Jordanov van RAAP verwacht nog meer te vinden, uit de Romeinse Tijd en de late- en vroege middeleeuwen. “Alles wat wij vinden, schenken we - in een vitrine - aan Het Museumhotel om de hoek, waarin we alle vondsten tentoonstellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het gemeente archeologie depot”, vult de Haas aan. De archeologische werkzaamheden worden naar verwachting binnen twee maanden afgerond. Vooralsnog levert dit geen vertraging op in de planning van de realisatie van de woningen.

The New U is een onderdeel van de herstructurering van De Vrouwjuttenhof. De ambitie van de gemeente Utrecht is om een aantrekkelijk woonmilieu toe te voegen in de zuidelijke binnenstad in een gebied waarin nu de zorgfunctie domineert. “De ontwikkeling van De Vrouwjuttenhof wordt aangegrepen om een sociaal veilige, groene omgeving te creëren voor bewoners.”