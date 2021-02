Geen proef heropening restaurants

Utrecht - Het ministerie van Economische Zaken geeft geen groen licht voor een Utrechtse proef waarbij drie restaurants heropend zouden worden. Volgens het ministerie is een proef niet nodig als restauranteigenaren zich houden aan de coronaregels en het maximum aantal gasten. Wel geeft staatssecretaris Mona Keijzer Utrecht toestemming om een proef te doen met het heropenen van cafés.

Door Bert Nijenhuis

In samenwerking met de Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Utrecht en de GGD regio Utrecht wilde de gemeente Utrecht een pilot starten voor drie plaatselijke horecabedrijven. Eén restaurant met alleen zitplaatsen, één restaurant met een bar en één fastfoodrestaurant. De opgedane kennis over hoe de horeca veilig kan functioneren, zou vervolgens landelijk worden gedeeld.

De inkt was nog niet droog toen er in Den Haag al een dikke streep door het Utrechtse plan werd gezet. Volgens Economische Zaken is er geen behoefte aan een dergelijk experiment, omdat ‘al bekend is welk gedrag mensen in restaurants vertonen’. Daarnaast vindt het ministerie het aantal besmettingen nog te hoog en de onzekerheid omtrent de Britse variant te groot om aan een dergelijke proef te beginnen.

Toch is de energie die met name burgemeester Sharon Dijksma in de lobby voor de Utrechtse horeca heeft gestoken niet helemaal onbeloond gebleven. Er komt ‘op korte termijn’ een proef met het heropenen van cafés. De gemeente gaat eerst testen of en hoe dit zonder coronabesmettingen kan. Mona Keijzer is samen met deskundigen aan het uitwerken hoe zo’n fieldlab met cafés eruit gaat zien. De staatssecretaris wil nog geen startdatum voor de proef geven. Premier Mark Rutte heeft in zijn wekelijks persconferentie in elk geval alvast laten weten dat dergelijke testen nu nog niet aan de orde zijn. De huidige lockdownmaatregelen duren tot 2 maart en voor die tijd lijken versoepelingen uitgesloten.

Lokale cafés staan ondertussen te popelen om deel te nemen aan het experiment. “Ik vind het een goed plan en zou graag meewerken”, zegt Erik Lebbing, eigenaar van café DeRat in de Utrechtse binnenstad hoopvol. “Ik zou er alles voor over hebben om de deuren weer te kunnen openen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een verantwoorde heropening van de horeca, het aantal coronabesmettingen niet zal toenemen. Helaas is het voorlopig nog niet zover en blijven we maar leuke acties bedenken om het hoofd boven water te houden.”

In het Utrechtse Beatrixgebouw staan deze week twee fieldlabs op het programma. Het gaat om een zakelijk congres en een optreden van cabaretier Guido Weijers. Fieldlab Evenementen - een gezamenlijk initiatief van de evenementensector en de overheid - vergaart kennis en data rondom evenementen in tijden van corona. Zo wordt gezocht naar bouwstenen die bijdragen aan preventie en reductie van het risico op verspreiding van het coronavirus.