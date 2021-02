Aanleg LED-verlichting op Kampong hockey-, voetbal- en tennisvelden

Utrecht - SV Kampong Hockey, SV Kampong Voetbal en SV Kampong Tennis gaan al hun 19 velden voorzien van LED-verlichting als onderdeel van hun duurzaamheidsbeleid. In november is reeds met de aanleg begonnen. De voetbal- en tennisvelden zijn nu voorzien van LED-verlichting. Streven is dat nog voor het voorjaar van 2021 dit omvangrijke project klaar is. De LED-verlichting wordt aangelegd door Twelve Lighting.

De sportverenigingen streven sinds enige tijd naar grotere duurzaamheid op diverse vlakken. Zo is het nieuwe clubhuis sinds 2017 als een van de eerste panden in Utrecht van het gas af en werkt de verwarming met warmtepompen, die goeddeels door de zonnecollectoren op de daken worden gevoed.

“Met nieuwe LED-verlichting zet SV Kampong een belangrijke volgende stap. LED-verlichting heeft als voordeel een betere lichtopbrengst zodat er veiliger gesport kan worden. Daarnaast blijft de lichtopbrengst van de lampen, met de hoogste lumen/watt verhouding (>160) in de markt, ook na een groot aantal branduren constant, zijn ze onderhoudsvrij en zorgen ze voor minder licht overlast in de naaste omgeving. Daarnaast verbruiken de lampen zeker 50% minder energie. De bediening door middel van de Sport-LED app biedt mogelijkheden om seizoensgebonden timers in te stellen, lichtintensiteit te dimmen naar trainingsstanden en te schakelen per scene (van heel naar half veld). Hierdoor is het mogelijk om een extra besparing te realiseren van 10% tot 30%!”