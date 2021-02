Utrecht Verbindt start valentijnsactie

Utrecht – Utrecht Verbindt wil ondernemers in deze moeilijke tijden een steuntje in de rug geven en start daarom een valentijnsactie. Consumenten die t/m 14 februari een bestelling plaatsen bij een van de ruim negentig deelnemende winkels of horecazaken krijgen twee kleine presentjes als dank voor hun steun aan de lokale ondernemers. De attenties worden beschikbaar gesteld in het kader van de campagne Utrecht Verbindt, een samenwerking tussen Utrecht Marketing, de gemeente Utrecht en Centrummanagement Utrecht.

Een van de attenties is bedoeld voor de koper zelf, de ander om te geven aan een dierbare. Op deze manier wil Utrecht Verbindt niet alleen waardering uitspreken voor de lokale bestelling, maar ook anderen stimuleren de aankopen dicht bij huis te doen. In totaal gaat het om zo’n 17.000 presentjes, die uiteraard in het teken staan van Valentijn. WIJ3.0, een organisatie voor activering en re-integratie, heeft geholpen met het inpakken van de presentjes.

Zowel ondernemers binnen als buiten het centrum doen mee aan de actie. “Het is geen geheim dat ondernemers het ontzettend zwaar hebben, ze hebben elke bestelling keihard nodig’’, aldus Mandy Vermeer, projectleider Utrecht Verbindt bij Utrecht Marketing. “Door bij deze actie aan te haken kunnen ze hun klanten nét een beetje extra bedanken voor hun aankoop. En hopelijk stimuleert het mensen een mooi valentijnscadeau of romantisch thuisdiner te bestellen.’’

Op Utrechtverbindt.nl staan alle deelnemende winkeliers en horecazaken vermeld. Ook los van de valentijnsactie biedt de site lokale ondernemers een podium. Daarnaast is er aandacht voor mooie initiatieven waarmee Utrechters elkaar steunen en wordt er gewezen op activiteiten buiten de deur die ondanks de maatregelen toch op een veilige, verantwoorde en gastvrije manier ondernomen kunnen worden.

Al sinds het voorjaar van 2020 toont Utrecht een enorme veerkracht. Bewoners, ondernemers en organisaties organiseren veel moois om samen de coronacrisis het hoofd te bieden. Utrecht Verbindt laat zien dat Utrechters meer dan ooit in verbinding staan met elkaar.