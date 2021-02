Bibliotheek Utrecht en Beeld en Geluid brengen Swiebertje naar verzorgingshuizen

Utrecht - In tijden van gelimiteerd bezoek en oprukkende eenzaamheid brengen Bibliotheek Utrecht en Beeld en Geluid vertier naar verzorgingshuizen met het online Mediacafé ‘Swiep swiep hoera’. Dit programma wordt op zondag 14 februari gratis aangeboden aan senioren en personeel in verzorgingshuizen. ‘Swiep swiep hoera’ markeert de start van de samenwerking tussen Bibliotheek Utrecht en Beeld en Geluid.

Landloper Swiebertje, huishoudster Saartje, Bromsnor, de burgemeester en Malle Pietje… ze zijn niet weg te denken uit de Nederlandse tv-historie. Dit Beeld en Geluid Mediacafé staat in het teken van televisie-icoon Swiebertje.

Mediajournalist Patrick Bremmers wisselt nostalgische fragmenten van Nederlands bekendste landloper af met uitleg over de betekenis van 65 jaar Swiebertje voor het televisielandschap. Vanwege de coronamaatregelen is het programma dit keer online; zondag 14 februari van 14.00-15.30 uur. Aanmelden via bibliotheekutrecht.nl; reguliere tickets 5 euro/2,50 euro voor bibliotheekleden/verzorgingshuizen ontvangen gratis toegang tot de livestream.

“Uit liefde voor iedereen die zich eenzaam voelt maar in het bijzonder onze ouderen in verzorgingshuizen, brengen we op de dag van de liefde graag een lichtpunt. Hoe kan dat beter dan met beelden van het legendarische televisie-icoon Swiebertje”, aldus Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld en Geluid.

Met dit programma start de samenwerking tussen Bibliotheek Utrecht en Beeld en Geluid. Elke maand is er een Mediacafé en een Mediacollege. In de Mediacafés bespreken collectiespecialisten en conservatoren (recente en historische) ontwikkelingen in de media. Zij illustreren hun verhalen met beelden uit de schatkamer van Beeld en Geluid. Zo nemen conservatoren bezoekers de komende maanden mee langs de mooiste politieke portretten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, vertellen zij over het doel van de Westerborkfilm en duiken zij in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival.

In de Mediacolleges staan mediamakers en deskundigen stil bij vraagstukken als: hoe leven wij in media? Hoe beïnvloeden media ons en hoe maken zij onderdeel uit van ons dagelijks leven? Deirdre Carasso, directeur Bibliotheek Utrecht: “De Bibliotheek Utrecht is een plek waar je meer kan leren over de rol van media in onze samenleving. We werken daarom dit jaar graag samen met Beeld en Geluid. De maandelijkse Mediacolleges en het Mediacafé passen perfect bij ons.”