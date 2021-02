Valentijnsdag en liefde in ‘Breien met Sophie’

Utrecht - De Salon van Weleer presenteert vrijdag 12 februari een speciale uitzending met feitjes en weetjes van weleer over Valentijnsdag en de liefde.

‘Breien met Louis en Sophie’ is een vrolijke wekelijkse online uitzending over ouderwets moderne nieuwtjes waar je meteen iets van kunt opsteken. Iedere week bespreken chef-kok Louis en 19e-eeuwse huishoudster Sophie verschillende rubrieken, zoals ‘Het verhaal achter de foto’, het ‘Recept van Weleer’, en de ‘Gouwe Ouwe van Louis’.

In deze speciale Valentijnsuitzending vertellen zij van alles over de oorsprong van Valentijnsdag, de minnebrief, daten in vroeger tijden en vanzelfsprekend heeft Louis ook nog een heerlijk zinnenprikkelend recept voor de kijkers. Even onbezorgd genieten van een uitzending die bol staat van de liefde en wellicht komen de kijkers nog op een idee voor hun Valentijn!

De uitzending is vrijdagavond om 19.30 uur te bekijken op de Facebookpagina van de Salon van Weleer via: www.facebook.com/SalonvanWeleer.