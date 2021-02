Geen steun, wel enthousiasme over buurtbanenplan

Utrecht - In lijn met de eerdere voorbespreking stemt de gemeenteraad niet in met een als burgerinitiatief door ‘EénUtrecht’ ingediend voorstel voor 1000 buurtbanen in de stad voor langdurig werklozen. Toch was een grote meerderheid in de raad lovend over het idee, maar zij prefereerde inpassing ervan in het staande beleid door de wethouder zelf met een door het college op te maken business case en geleidelijke invoering.

Door Paul Hustinx

De PvdA, gesteund door SP, DENK, Student&Starter en PvdDieren, hield nog een vurig betoog om het plan wel te steunen. “Dit is wat Utrecht nodig heeft”, zei PvdA’er Van der Zweth, doelend op zinvol betaald werk in de buurt in plaats van bijstand. Hij noemde het ‘wrang’ als het plan om financiële redenen zou worden afgeschoten. Volgens hem moest het gemakkelijk aan te tonen zijn dat het financieel haalbaar is om mensen uit de bijstand aan werk te helpen en hij droeg het college middels een voorgestelde motie dan ook op dit te doen. Opvallend was dat partijen die het voorstel in voorliggende vorm niet wilden steunen er toch veel lovende woorden voor hadden.

GroenLinks zei de meeste uitgangspunten te onderschrijven, en volgens D66 wordt het uiteindelijk collegevoorstel er ‘zeker beter van’ wanneer deze ideeën worden meegenomen. Ook de VVD roemde deze ‘creatieve’ manier waarop bewoners hebben meegedacht om betaalde buurtbanen mogelijk te maken. Wethouder Voortman zag nog steeds financiële en inhoudelijke - vooral op het vlak van begeleiding - bezwaren om het voorstel onverkort over te nemen, maar zei ook de ambities te delen en in het plan voldoende ‘elementen’ te zien die ‘van pas komen’ in haar eigen ‘business case’. Zij wilde alleen ‘Werk en Inkomen’ in deze drukke coronatijd niet belasten met al teveel financieel vooronderzoek, zoals de PvdA vroeg.

Initiatiefnemer Gert Dijkstra reageerde teleurgesteld en deed nogmaals een klemmend beroep op de raad. Volgens hem is het plan juist in zijn totaliteit zo doordacht dat het betaalbaar blijft en ook direct grootschalig kan worden ingevoerd. Daar kun je niet zomaar losse onderdelen uit halen. Hij vindt het ook niet uit te leggen als slechts een deel van de huidige buurtvrijwilligers betaald aan de slag kan. Bovendien gaat het volgens hem om een ‘wil om te beginnen’ in plaats van een compleet ‘technisch verhaal’. Zijn pleidooi mocht niet baten. Alleen bovengenoemde vijf partijen steunden het voorstel en een motie om alvast te kijken naar de financiële opbrengsten van meer uitstroom uit de bijstand. Maar, zoals gezegd, dit laat onverlet dat de raad in meerderheid enthousiast is over het basisidee, en hoopt zoveel als mogelijk ervan te verwezenlijken, maar wel binnen de eigen randvoorwaarden van het college.