‘Ledenaantallen Scouting blijven groeien in Utrecht’

Utrecht - Ondanks de lockdown is Scouting in Utrecht onverminderd populair: het aantal jeugdleden in Utrecht steeg in 2020 met 6,6 procent. Dit blijkt uit intern onderzoek van Scouting Nederland. Een bijzonder resultaat in een jaar dat ook veel bijeenkomsten van Scouting (fysiek) niet door konden gaan vanwege de coronacrisis.

“Ook voor Scouting was 2020 geen makkelijk jaar: na een eerste lockdown in maart, waarbij de fysieke bijeenkomsten niet door konden gaan, ligt Scouting sinds december wederom stil. Dit leidt uiteraard tot grote teleurstelling, maar ook begrip onder de leden.” Voorzitter Jaap Boot: “Scouts gaan niet bij de pakken neerzitten en er ontstaan al snel vele initiatieven van groepen om online activiteiten aan hun leden én niet-leden te bieden.”

De wekelijkse online bijeenkomsten in het voorjaar en nu werden niet alleen opengesteld voor scouts, maar juist ook voor niet-scouts die graag een keer iets anders wilden doen dan schoolwerk. Zo maakten zij op een laagdrempelige manier kennis met Scouting. “Veel van deze vriendjes en vriendinnetjes van leden zijn hierna blijven hangen. Toen de fysieke bijeenkomsten rond de zomer weer opgestart konden worden, werden bijeenkomsten ook vaak opengesteld voor alle kinderen. Dit werkte goed: ouders willen hun kinderen weer naar buiten hebben, achter de schermpjes vandaan. Scouting biedt kinderen naast het buiten bewegen, unieke social skills waar ze hun leven lang plezier van hebben: samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid zijn daar belangrijke voorbeelden van.”

“Fijn dat Scouting online leden weet te activeren, toch is het juist belangrijk om kinderen en jongeren in deze tijden de kans te bieden om samen naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten. Buiten sporten kan wel voor kinderen tot 18 jaar. Daarom is het extra lastig voor scoutinggroepen dat zij nu weer verplicht online activiteiten moeten beden bezig moeten zijn.”

Leidinggevende Anton (21): “Het voelt ergens gek dat alle kinderen wel gewoon buiten mogen sporten in teamverband, maar Scouting op dit moment niet door mag gaan. We proberen er het beste van te maken, maar het blijft lastig om uit te leggen aan onze jeugdleden.”

“Ze missen nu niet alleen beweging en frisse lucht, maar ook hun sociale contacten en uitdaging die we bieden in de activiteiten.”