Central Park Festival verplaatst naar september

Het Central Park Festival in Utrecht is verplaatst naar 18 september. Foto: Nathan Reinds

Utrecht - Goed nieuws voor de fans van Central Park Festival, de organisatie heeft het Utrechtse popfestival kunnen verplaatsen naar het najaar van 2021. “Achter de schermen zijn we blij de komst van het garantiefonds”, aldus de organisatie.

Het garantiefonds van de overheid biedt perspectief voor festivals die ná 1 juli worden gehouden. De vorige datum van Central Park - 5 juni - komt daardoor te vroeg, aangezien deze niet binnen het garantiefonds valt.

“Om bezoekers meer zekerheid te bieden dat Central Park tóch doorgang kan vinden dit jaar hebben we besloten het festival eenmalig te verplaatsen naar 18 september 2021. Dit is een unieke situatie vanwege de covid-19 pandemie, in 2022 zijn we weer gewoon terug in de zomer.”

Alle mensen die al in het bezit zijn van een ticket krijgen van de organisatie een mail met daarin alle informatie omtrent hun kaartjes. Welke geldig zijn op 18 september of ingeruild kunnen worden. De eerder bevestigde artiesten hebben de intentie er alles aan te doen om Central Park op 18 september in hun speelagenda’s op te nemen, maar kunnen gezien de impact van corona op dit moment nog geen definitief uitsluitsel geven, stelt de organisatie.

“We houden onze bezoekers uiteraard op de hoogte en mocht het zo zijn dat een artiest niet kan, dan gaan we onze uiterste best doen om een waardig vervangende act te boeken. 85 procent van de tickets zijn vorig jaar al verkocht. De kaartverkoop van de laatste tickets is gisteren, dinsdag, gestart via www.centralparkfestival.nl. “

Central Park staat voor een muzikaal samenkomen in een romantische parksetting, stelt de organisatie van het festival. “Het draait hoofdzakelijk om de muziek, maar ook qua foodinvulling, sfeer en beleving is het festival een ‘mustgo’. Park Transwijk vormt met zijn natuurlijke bebossing en de grote waterplas een perfect decor voor hét popfestival van Midden Nederland.”

Meer informatie via: www.centralparkfestival.nl.