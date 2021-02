Gemeente Utrecht presenteert veegmachine op groene waterstof

Utrecht - Vanaf afgelopen week maakt ’s werelds allereerste veegmachine met een waterstof-brandstofcel de straten in de Utrechtse binnenstad schoon. De veegmachine wordt 100 procent aangedreven door groene waterstof, zonder uitstoot van CO2 of andere schadelijke stoffen. De veegmachine is geschikt voor inzet op de Utrechtse werven, waar een aslastbeperking geldt van 2 ton.

De brandstofcel gebruikt waterstof en zuurstof voor het opwekken van energie om met de veegmachine te rijden en te vegen, waarna er slechts een klein beetje waterdamp uit de uitlaat komt, aldus de gemeente. “Met de nieuwe veegmachine introduceren we gelijk een waterstofwisselfles-systeem (H2-pod).”

“Hierdoor besparen we de aanschaf van een kostbaar tanksysteem, want de H2-pod is flexibel en biedt de mogelijkheid om de lege waterstofwisselfles snel en veilig om te wisselen voor een volle waterstof wisselfles, waar en wanneer we dit willen”, stelt de gemeente Utrecht.

Wethouder Diepeveen (openbare ruimte) is blij met de nieuwe veegmachine: “Geweldig, dat we nu voor de dagelijkse reiniging van de binnenstad, waaronder voor de unieke werven, een schone, groene en duurzame techniek kunnen inzetten. Zo zetten we ook een innovatieve stap in het verduurzamen van ons wagenpark.”

De nieuwe veegmachine is onderdeel van een introductiecampagne, waar verschillende partijen bij betrokken zijn. Zo heeft ook de gemeente Amsterdam de beschikking over een veegmachine met een waterstof-brandstofcel.

Green Machines is de fabrikant en in samenwerking met Van Campen Ecotechniek, Holthausen Clean Technology, Clean Mat Truckverhuur BV en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), is het een gezamenlijk project om in de praktijk de voordelen van waterstof te ervaren, aldus de gemeente.