Muziekwandeling voor Utrecht

Utrecht - Saxofonist Lotte Pen heeft voor Utrecht een muziekwandeling gecomponeerd. Het is een cadeautje van de gemeente aan de stad. “Met de muziek als soundtrack op je koptelefoon, trekt Lotte Pen je uit de sleur van alledag. Zij noemt de muziekwandeling een ‘lockdownloopje’, maar dan wel één die anders is dan alle andere ommetjes die je al gemaakt hebt.

“De muziek en gesproken tekst zorgen ervoor dat je dingen om je heen ziet, die je misschien nooit zijn opgevallen. Zoals de vele bijzondere kunstwerken in alle Utrechtse wijken. Wat doet die kunst met jou? Wat vind jij belangrijk als het gaat om kunst voor iedereen? Iedereen die de wandeling maakt, kan daarna zijn of haar ervaringen en ideeën over kunst in de buitenruimte meegeven aan de gemeente op denkmee.utrecht.nl. De gemeente gebruikt de reacties voor een nieuw plan over kunst in de openbare ruimte. Ook als je de wandeling niet maakt, kun je reageren via denkmee-utrecht.nl.”

“Je kunt de wandeling overal in de stad maken. Je start bij een kunstwerk of muurschildering in de buurt. Kijk op kunstinopenbareruimte-utrecht.nl voor kunst in jouw wijk. De wandeling duurt ongeveer een half uur. Je streamt deze vanaf je iPhone of Android-telefoon. Je kunt de wandeling t/m 14 februari streamen. Meer informatie: kunstinopenbareruimte-utrecht.nl/muziekwandeling.