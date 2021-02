DOMunder: 10.000 bezoekers

Utrecht - Ondanks de maatregelen en lockdowns heeft de enthousiaste groep vrijwillige publieksbegeleiders van DOMunder met de Ontdekkingstocht 1.5 alsnog bijna 10.000 bezoekers ontvangen in 2020. Hiermee is een kwart van de benodigde inkomsten gerealiseerd.

DOMunder is zeer erkentelijk dat de gemeente en provincie Utrecht de historische attractie hebben aangemerkt als zijnde ‘van vitaal belang voor de Utrechtse cultuur- en erfgoedsector’. “Hiermee heeft DOMunder vervolgens aanspraak kunnen maken op de noodsteun voor cultuur- en erfgoedinstellingen. Samen met de geweldige hulp van donateurs en partners heeft DOMunder het jaar vervolgens zonder grote financiële problemen kunnen afronden.”

Naast de ontwikkelingen rondom Paleis Lofen, is onder de noemer ‘DOMunder 1.5’ vorig jaar gewerkt in de middeleeuwse kelders van Domplein 4-5 en de opgraving onder het Domplein. De klimaatinstallatie is verbeterd en er is een ondergrondse archeologische werkplaats gecreëerd. “Op een groter platform in de opgraving kunnen meer bezoekers eenvoudig 1,5 meter afstand houden. Daarnaast staan er nieuwe producten ‘in de steigers’ om te ontdekken zodra het weer kan.”

Volgend jaar viert Utrecht 900 jaar stadsrechten. De voorbereidingen om de geboorteplek van Utrecht coronaproof toegankelijk te maken, zijn in volle gang.