Nieuwe regels voor vervoer met regiotaxi: chirurgisch mondkapje

Utrecht - Er gelden in verband met corona vanaf 8 februari nieuwe regels voor veilig reizen met de regiotaxi. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de reizigers die gebruikmaken van regiotaxi verplicht zijn om een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen en dat het maximaal aantal personen dat in de taxi mag zitten wordt beperkt.

Daarnaast zijn er nog meer regels bekend gemaakt. “Als u een rit boekt, dan stelt de telefonist u enkele vragen om na te gaan of u geen corona-gerelateerde klachten heeft (gezondheidscheck). Als u geen klachten heeft, dan mag u gewoon met de regiotaxi reizen.”

“De chauffeur draagt een chirurgisch/medisch mondkapje. U bent verplicht een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen voordat u in de taxi stapt. Als u dit niet bij u heeft of weigert op te zetten, dan kan de chauffeur u niet vervoeren of helpen bij het instappen”, aldus de provincie.”

“Er mag per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn. Reizigers mogen niet recht achter elkaar zitten of recht achter de chauffeur plaatsnemen. Dit betekent dat reizigers die normaal voorin plaatsnemen, hier niet meer mogen zitten. En reizigers stappen zo mogelijk zelf in- en uit en doen de gordel om, maar de chauffeur kan wel ondersteunen als dit nodig is.” Deze aanvullende maatregelen zijn vastgelegd in het protocol zorgvervoer.

“Als gevolg van de maatregelen kunnen minder ritten met de regiotaxi worden uitgevoerd. Daarom vragen we u zo vroeg mogelijk u ritten te bestellen.”

“Door het verminderen van het aantal passagiers in de voertuigen, kan het op sommige momenten erg druk zijn, de callcentermedewerker kan u dan vragen de rit eerder of later te laten beginnen. We vragen u om alleen voor noodzakelijke reizen de regiotaxi te gebruiken.”

Meer informatie over de regiotaxi is te vinden op de website: www.regiotaxiutrecht.nl.