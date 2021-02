Railcatering komt niet meer terug

Utrecht - De Railcateraars verdwijnen uit de treinen. Om op een gepaste manier afscheid te nemen, krijgt het Railcatering-uniform een plek in de collectie van het Spoorwegmuseum.

Vanwege corona was Railcatering sinds maart 2020 tijdelijk stopgezet. Ondanks eerdere initiatieven - zoals de introductie van verse filterkoffie en een nieuw uniform - ziet NS geen mogelijkheden meer om door te gaan met deze treinservice. “Meer dan veertien jaar lang hebben de railcateraars gezorgd voor een bijzondere service in de trein. Ze stapten op reizigers af en zorgden niet alleen voor eten en drinken, maar ook voor een praatje of een glimlach.”

Railcateraar Laila overhandigde onlangs namens al haar collega’s het uniform aan Evelien Pieterse, conservator van het Spoorwegmuseum: “Het verdwijnen van Railcatering uit de trein is een einde van een tijdperk. Het Spoorwegmuseum heeft net de tentoonstelling Tosti’s Truffels Treinen over eten en drinken op het spoor afgesloten. De kleding van Railcatering was daar te zien, we zijn blij dat we dit nu aan onze mooie collectie uniformen kunnen toevoegen.” Het Spoorwegmuseum is momenteel gesloten, maar maakt zich op voor een nieuwe tentoonstelling over 150 jaar Nederlandse spoorwegaffiches.