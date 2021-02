Versoepeling winkels ‘wassen neus’

Utrecht - Vanaf deze week mogen niet-essentiële winkels in beperkte mate weer open. Via ‘click & collect’ kan er online worden besteld en betaald, waarna de bestelling aan de deur van de winkel opgehaald kan worden. Utrechtse winkeliers reageren met gemengde gevoelens op de geboden mogelijkheid.

Door Bert Nijenhuis

“Een dode mus”, typeert Erik van Doorn - mede-eigenaar van Broese Boekverkopers - de versoepelingsmaatregel. “Dit besluit had veel eerder genomen kunnen worden. We gaan er met terughoudendheid gebruik van maken. De opgelegde restricties kunnen gaan leiden tot irritaties. Een aankoop mag pas vier uur na bestelling worden opgehaald en wij mogen bijvoorbeeld niet zeggen: ‘Misschien is dit boek ook iets voor u.’ Ik vraag me ook af of mensen een bezoekje aan een lege, ongezellige winkel plotseling zullen prefereren boven bezorgingen aan huis.”

Een gedeeltelijke opening is volgens Van Doorn geen effectieve maatregel. “Dit is financieel niet vol te houden. Voor sommige steunmaatregelen vallen we buiten de boot, omdat het verlies gedurende bepaalde periodes ‘niet groot genoeg’ was. Ook merk je oncollegialiteit bij supermarkten, die plotseling boeken verkopen.” In tegenstelling tot Broese gaat reisboekhandel INTERGLOBE geen gebruik maken van de versoepeling. “Er wordt nauwelijks gereisd, waardoor er weinig vraag is naar reisgidsen”, verklaart eigenaar Hans van der Hoorn, die spreekt van een ‘symbolische maatregel’. “Politici wekken slechts de indruk winkeliers te willen helpen. Er zijn immers verkiezingen aanstaande.”

De winkelier noemt het schrijnend dat boekhandels door de overheid als ‘niet-essentieel’ worden beschouwd. “Terwijl slijterijen dat wel zijn. Enigszins cynisch kun je constateren dat je dus wel dronken mag worden, maar geen verrijkend geestelijk voedsel mag nuttigen.” “Een druppel op een gloeiende plaat”, zegt Daan Broekman, mede-eigenaar van kledingwinkels Thom Broekman en De Rode Winkel. “We doen mee, maar ik schat dat het slechts vijf procent meer omzet zal opleveren. Het was ook van de zotte dat iemand uit de straat een artikel niet mocht ophalen, maar wel kon laten bezorgen. Daarbij zijn zoveel pakketbezorgers in de straten niet bepaald duurzaam. Winkels staan niet eens in de top 15 van plekken waar kans is op besmetting. De economische schade is enorm. Zeventig procent van de retailers kan zijn rekeningen niet meer betalen.”

“Een wassen neus”, zo karakteriseert Ron Huising - mede-eigenaar van spellenspeciaalzaak The Joker - de handreiking van de overheid. “Uren vooraf bestellen, buiten de winkel wachten, niet ter plekke kunnen betalen. Het is zoveel rompslomp dat veel mensen voor het gemak waarschijnlijk toch maar online gaan shoppen. We hoopten eind januari open te kunnen, maar met elke zucht van het RIVM en OMT komt er weer een verlenging van een maand. Met wat mazzel kunnen we in april wellicht weer open. Als we er dan tenminste nog zijn.”