Zorgen over fietsdrukte Lombokplein

Utrecht - Het plan voor een nieuwe Lombokplein op de plek van het huidige Westplein, door het vele groen ook wel Lombokpark genoemd, valt in veel opzichten goed bij de gemeenteraad: het wordt er heel groen, de Leidse Rijn wordt in bevaarbare vorm doorgetrokken tot aan de Catharijnesingel en er komen in tegenstelling tot bij vele andere projecten in het stationsgebied veel betaalbare woningen, met bij 80% gereguleerde huren. Echter, op een ander punt is de raad er nog niet onverdeeld uit. En dat betreft de grote toename van het fietsverkeer in het gebied en hoe dat opgelost moet worden.

Door Paul Hustinx

In het debat afgelopen week wierp D66 zich op als kampioen fietspartij door zich onverkort uit te spreken voor de voorgestelde ongelijkvloerse kruising waardoor fietsers vanaf de Leidseweg ongehinderd het centrum in kunnen fietsen, en ook nog eens met een heel nieuw voorstel te komen om de capaciteit van de Sijpesteijntunnel structureel te verhogen door daar een dubbele tunnelbuis aan te leggen, al is het maar als onderdeel van het afwegingsproces. Deze maatregelen zijn nodig om de, door D66 ook gewenste, verwachte sterke groei van het fietsverkeer met zo’n 35%, in goede banen te leiden. Bij een gewone kruising zouden er voor fietsers wachttijden van 4 minuten ontstaan, wat de partij onacceptabel acht. Andere partijen, inclusief de coalitiegenoten en andere doorgaans fietsvriendelijke fracties, deelden deze visie toch niet vanzelfsprekend. VVD en SP sprongen er bovenop met de vraag ‘Wie gaat dat betalen?’.

Maar in het algemeen was er grote vrees dat dit in een absoluut niet gewenste overmatige drukte van fietsverkeer op de binnenstadsas resulteert, en werd om spreidingsmaatregelen gevraagd. “De binnenstad kan geen doorvoerader blijven”, zei de PvdA die ook ten bate van meer groen juist een gelijkvloerse kruising bepleitte. Essentieel hier was de opstelling van GroenLinks die nog in dubio staat. Voor fietsers acht de partij een ongelijkvloerse kruising inderdaad beter, maar ‘GroenLinks is niet alléén een fietspartij’, aldus raadslid Virginia. Het gaat ook ten koste van groen en de partij vreest vooral voor een onoversteekbare situatie met een hardrijdende ononderbroken stroom fietsers. De ChristenUnie sprak van een gelijksortig dilemma. De partij wil in het gebied juist de voetganger op nummer één plaatsen, boven de fietser.

Ook de Partij voor de Dieren sprak zich tegen de ongelijkvloerse kruising uit, vooral omdat dit minder groen mogelijk maakt. De SP idem dito, maar dan meer vanwege de kosten. Het tunnelbuisplan kreeg sowieso weinig steun vanwege de fietsdruk op het centrum. Maar D66 bleef erbij dat de groei van het fietsverkeer zodanig zal zijn dat alleen spreidingsmaatregelen niet volstaan. ‘Het is én-én’, aldus raadslid Koning, volgens wie je er ook niet omheen kunt dat fietsers doorgaans de kortste route kiezen. Wethouder Eerenberg zei het ook als een dilemma te zien. Een alternatieve fietstunnel bij de Nicolaas Beetsstraat als spreidingsmaatregel biedt volgens hem onvoldoende soelaas omdat deze ook fietsers uit de toekomstige Merwedekanaalzone moet gaan bedienen. Het tunnelbuisplan van D66 vond hij creatief bedacht, maar technisch zeer complex en duur, dus weinig realistisch.