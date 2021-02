Lief Festival hoopt dit jaar 15e verjaardag te vieren

Utrecht - Goed nieuws voor Lief Festival. De overheid heeft het startsein gegeven en de voorbereidingen kunnen beginnen. “Dankzij het evenementengarantiefonds dat de overheid beschikbaar stelt worden de gemaakte kosten en de gekochte tickets terugbetaald wanneer het festival toch geen doorgang kan vinden vanwege het coronavirus.”

“Gaat het dan echt gebeuren? Vieren we 4 september Lief’s 15e verjaardag op Strijkviertel?” Het geluk van de organisatie kan niet op. De eerste zaterdag van september staat zoals ieder jaar in het teken van Lief Festival. “Voor de bezoeker is het ook onwijs fijn dat de overheid garant staat. Het zou toch zonde zijn als je het eerste festival misloopt door de onzekerheid van nu. Achter de schermen zijn we druk bezig met het rondmaken van de programmering, bezoekers kunnen dit jaar grote headliners verwachten. We hebben tenslotte wat te vieren én heel wat in te halen!”, aldus de organisatie.

Het festival vindt plaats op het terrein aan de Strijkviertelplas in Utrecht en vindt plaats op 4 september van 12.00 tot 23.00 uur. De kaartverkoop is inmiddels geopend en de line-up wordt binnenkort bekend gemaakt. Meer informatie: www.lieffestival.nl.