Thuisvinderswedstrijd met ‘lockdownlichtjes’

Utrecht - De lockdown heeft grote gevolgen voor kinderen. Online lessen betreffen vooral de cognitieve vakken en kinderen hebben minder contact met leerkrachten en klasgenootjes. Ze missen de creatieve vakken en de recreatieve en culturele plekken die nu gesloten zijn. Als antwoord hierop organiseren De Ontdekfabriek in Eindhoven, De Uitvindfabriek in Breda en De Ontdekhal in Utrecht 'De Thuisvinderswedstrijd'. Kinderen uit het hele land worden uitgedaagd om een zogenaamd 'Lockdownlichtje' te maken: een zelf ontworpen lichtarmatuur met daarop in tekst of beeld een mooie boodschap. De lockdownlichtjes moeten opgehangen worden voor zoveel mogelijk ramen en daardoor zorgen voor een gevoel van saamhorigheid.

Op TikTok kunnen de kinderen hun creaties met de hele wereld delen. "Het worden letterlijk lichtpuntjes in de lockdown." Voor scholen zijn er materialen en (online) gastlessen om lockdownlichtjes te maken. "Hun leerlingen krijgen daarmee naast rekenen en taal juist de activiteiten aangeboden die ze zo missen. Zo kunnen ze schakelaars solderen en leren ze Morse Code om met de lockdownlichtjes echte boodschappen te versturen naar elkaar."

Meer informatie over het project is te vinden op de site: thuisvinderswedstrijd.nl.