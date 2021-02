Bewoners ontmoeten en helpen elkaar

Woningcorporatie Bo-Ex en zorginstelling Lister zetten in op gemengd wonen in wooncomplex de Amerhof in de Utrechtse Rivierenwijk. Foto: PR

Utrecht - Woningcorporatie Bo-Ex en zorginstelling Lister zetten in op gemengd wonen in wooncomplex de Amerhof in de Utrechtse Rivierenwijk. Komende weken betrekken bewoners van Bo-Ex en Lister hier hun studio’s. In de Amerhof kiezen huurders er bewust voor om samen te wonen, elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen.

“Iedereen leert hier van elkaar. De groep bewoners is gekozen op basis van hun profiel en motivatie. Ze vormen samen een woonvereniging en krijgen daarbij ondersteuning van een coach”, aldus Bo-Ex en Lister.

In de Amerhof wonen 11 huurders van Bo-Ex en 12 huurders van Lister. De 23 nieuwe bewoners krijgen elk hun eigen studio. Daarnaast is één studio ingericht als gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners om samen te komen. Ook vormen de bewoners samen een woonvereniging. Deze zorgt ervoor dat de bewoners in het complex naar elkaar blijven omkijken, organiseert onder andere gezamenlijke activiteiten en regelt de werving en selectie van nieuwe bewoners.

Kees Diepeveen, wethouder Wonen: ,,Dit idee past bij wat we willen voor onze stad, gemengde woonvormen waarbij mensen naar elkaar omkijken en elkaar vooruit te helpen. Want wil je echte gemeenschappen bouwen, dan heb je dit soort initiatieven hard nodig. Het is een waardevolle samenwerking tussen Lister en Bo-Ex, dat er nog vele mogen volgen!’’

Maarten van Ooijen, wethouder Zorg & Welzijn: “Het initiatief de Amerhof is een van dé voorbeelden hoe mensen samen kunnen wonen en leven, ieder vanuit hun eigen achtergrond. Het omkijken naar elkaar, ongeacht wat je hebt meegemaakt, is ontzettend waardevol.” Motivatie is de belangrijkste voorwaarde om te wonen in de Amerhof. Geïnteresseerden moesten goed kunnen benoemen waarom zij deel uit willen maken van deze bijzondere woonvorm. De huurders van Bo-Ex hebben een uitgebreid selectieproces doorlopen. Uit de bijna 150 motivaties zijn de 11 nieuwe bewoners uiteindelijk na een selectiegesprek met een medewerker van Bo-Ex en Lister uitgekozen. De bewoners van Lister zijn geselecteerd op basis van een bewonersprofiel.

De groep bewoners heeft voor hun intrek in de Amerhof al online met elkaar kennisgemaakt. Deze sessies werden begeleid door een coach die de bewoners o.a. ondersteunt bij het groepsvormingsproces, de formele oprichting van de woonvereniging en tips en advies geeft over het samenwonen. Het komende jaar blijft een coach de bewoners ondersteunen.

Bo-Ex is een Utrechtse woningcorporatie en heeft huurders in 9.000 woningen. Voor meer informatie zie www.boex.nl/projecten. Lister biedt ondersteuning en als het nodig is ook huisvesting aan mensen van wie het leven ontwricht is geraakt door een psychische kwetsbaarheid. Gespecialiseerde medewerkers geven de begeleiding samen met hem of haar en het netwerk vorm. Hoe intensief deze begeleiding is, is afhankelijk van wat nodig is.