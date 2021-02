Jongeren schrijven boek over eenzaamheid onder jongeren

Libra Telako (l) en Mylene Quint, twee van de drie oprichters van We are lonely too. Foto: PR

Utrecht - “Sinds maart moeten we ons aan veel maatregelen houden door het coronavirus. Zonder dat we hier eigenlijk op letten, gaat het niet goed met jongeren. Om aan de jongeren in Utrecht te laten zien dat zij niet de enige zijn die zich eenzaam voelen, hebben drie Utrechtse dames van jongerenorganisatie STAD ‘We are lonely too!’ opgericht.

“Eenzaamheid begint een rol te spelen in hun levens, 69 procent van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar geeft momenteel aan zich eenzamer te voelen dan voor de coronacrisis”, aldus de jongerenorganisatie. “Elke dag begin je weer met het openklappen van je laptop, met een koffiemok naast je scherm. Ergens in het huis hoor je het gepraat van een zus of broer die ook in een online les zit. Elke dag is hetzelfde, werkend aan je toekomst zonder sociale contacten. Je kan geen nieuwe mensen ontmoeten of even met je vrienden afspreken. Zonder dat je het eigenlijk door hebt, begin je je eenzaam te voelen.”

Gitte, Libra en Mylene (17 en 18 jaar) konden zich hier ook in vinden. Zij werken ook elke dag thuis en merken om hen heen dat veel vrienden minder lekker in hun vel zitten. Daarom bedachten zij een creatieve manier om aan jongeren te laten zien dat zij niet de enige zijn die zich eenzaam voelen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat jongeren aan hun toekomst gaan werken. Als doel, dat jongeren even vergeten dat ze eenzaam zijn en zich gaan richten op hun toekomst.

Met zeven jonge schrijvers en zeven jonge illustratoren maken zij een boek. Elke schrijver schrijft twee verhalen waarin ze vertellen hoe zij zichzelf door deze tijden heen slepen. Ze laten zien wat eenzaamheid inhoudt en hoe hun dagen eruit zien nu dat ze elke dag thuis zitten.

De jonge illustratoren maken hier illustraties bij, om een passend beeld te creëren. Het boek zal te koop staan op de website stad-utrecht.nl, waar meer informatie te vinden is over dit boek.

“Vele ambassadeurs maken creatieve foto’s waar ze laten zien dat ze zich eenzaam voelen, om aandacht te vragen voor dit probleem. Om meer jongeren te bereiken, houden ze ook een offline campagne. Drukwerkonline.nl heeft 600 stickers en 500 flyers gesponsord. De vormgeving hebben zij zelf in elkaar gezet. Uiteindelijk worden deze stickers en flyers door heel Utrecht verspreid, om zo aandacht te creëren voor het boek en de campagne ‘We are lonely too!’.”

Meer informatie is te vinden op de website van STAD Utrecht: utrecht-stad.nl.