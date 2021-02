Corona-loket geopend voor ondernemers

Utrecht - De overheid heeft meerdere regelingen om ondernemers te ondersteunen in coronatijd. Maar het is niet voor iedereen even makkelijk om zich een weg te vinden in de verschillende regelingen, stelt de gemeente. Daarom opent er een corona-loket voor ondernemers van de Amsterdamsestraatweg.

“Je hebt de Tozo, NOW, TVL en TONK. Het is soms best ingewikkeld en veel allemaal”, zegt Harro Trouwborst van ondernemersvereniging #ASW030. “Als ondernemer ben je goed in ondernemen. Het is niet voor iedereen even makkelijk om uit te vinden waar je als ondernemer recht op hebt. Online kan je veel informatie vinden, maar ook dat is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom wilden we graag een loket openen voor én door ondernemers van de Amsterdamsestraatweg.”

Het initiatief is een samenwerking tussen de gemeente en ondernemersvereniging #ASW030. Bij het loket zit elke woensdag een medewerker van de gemeente en een bestuurslid van #ASW030. “Zo bundelen we onze kennis en krachten”, zegt Harro. “Ondernemers kunnen vragen stellen over regelingen en waar ze recht op hebben. Maar ook kunnen we ze helpen om een regeling meteen digitaal aan te vragen.”

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken en wijkwethouder Noordwest): “We hopen dat ondernemers snel en gemakkelijk de weg zullen vinden naar dit loket. We weten dat het zware tijden zijn voor veel ondernemers. Soms hebben ze de behoefte om letterlijk om tafel te zitten om over zaken door te spreken.”

Ondernemers van de Amsterdamsestraatweg kunnen elke woensdagochtend langskomen bij het loket. Het loket zit in het Lumax-gebouw, pal naast de Plantage en Amsterdamsestraatweg. Het adres is Ondiep-Zuidzijde 6. Het loket is elke woensdag open van 9.00 tot 12.00 uur. Ondernemers kunnen ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 030. De gemeente is telefonisch van maandag tot en met vrijdag bereikbaar.

Meer informatie is te vinden op de websites: asw030.nl/corona-hulp-ondernemers en www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/ondernemers-en-coronavirus.